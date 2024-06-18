Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 08:01

Yeni gelinlere şükür ettiren, hangi kafa ile yapıldığı bilinmeyen restoran sunumlara hoş geldiniz! Yaratıcı mı yoksa gereksiz mi olduğuna sizin karar vereceğiniz restoran sunumlarını derledik. 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

1. Lezzet dolu peynir masası yerini strateji dolu satranç masasına bıraktı.

1. Lezzet dolu peynir masası yerini strateji dolu satranç masasına bıraktı.

2. Yemek öncesi atıştırmalıklara yeşil bir yaklaşım

2. Yemek öncesi atıştırmalıklara yeşil bir yaklaşım

3. Tabak kıtlığı yüzünden görülen tek seferlik sunum.

3. Tabak kıtlığı yüzünden görülen tek seferlik sunum.

4. Kürekte gelen İngiliz üslü kahvaltınız.

4. Kürekte gelen İngiliz üslü kahvaltınız.

5. Her alışveriş merkezine gerekli olan şey.

5. Her alışveriş merkezine gerekli olan şey.

6. Fıçı içmek isteyince aslında beklenen.

6. Fıçı içmek isteyince aslında beklenen.

7. Zenginliğin yeni bir evresi.

7. Zenginliğin yeni bir evresi.

8. Saksıda doğa temalı tatlı.

8. Saksıda doğa temalı tatlı.

9. Churro standı ayağınıza geldi!

9. Churro standı ayağınıza geldi!

10. Yemek sonrası gelen bulaşıklar için bir hatırlatma.

10. Yemek sonrası gelen bulaşıklar için bir hatırlatma.

11. Galiba yanlış tür restorandasınız...

11. Galiba yanlış tür restorandasınız...

12. Hiçbir yerde eksik olmayan kürek servisimiz.

12. Hiçbir yerde eksik olmayan kürek servisimiz.

13. İştah bırakmayan servisler...

13. İştah bırakmayan servisler...

14. Şefin ellerinden masanıza teslimat.

14. Şefin ellerinden masanıza teslimat.

15. Servis tahtasını doğrama tahtasıyla karıştıranlara.

15. Servis tahtasını doğrama tahtasıyla karıştıranlara.

İlginizi çekebilir 👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın