Londra'ya Açılan Türk Giyim Markası Beyyoglu'nda Kriz: İadeler Yapılamıyor, Faaliyetlere Ara Verildi

459 bin takipçili Beyyoglu hesabından yapılan açıklamada, markanın 'bir süredir oldukça zorlu bir süreçten' geçtiği ve bu nedenle faaliyetlere ara verildiği belirtildi. Şirket, özellikle iade talepleri karşılanamayan müşterilerin yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını ifade etti.

Açıklamada markanın geleceğine ilişkin seçeneklerin değerlendirildiği, mevcut yükümlülüklerle ilgili süreçlerin de yürütüldüğü kaydedildi. 'Henüz kesinleşmemiş bir gelişme' hakkında söz verilmek istenmediği vurgulandı. Bekleyen iadelerin ne zaman ödeneceğine ya da satış kanallarının yeniden açılıp açılmayacağına dair bir tarih verilmedi.