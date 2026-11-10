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Londra'ya Açılan Türk Giyim Markası Beyyoglu'nda Kriz: İadeler Yapılamıyor, Faaliyetlere Ara Verildi

Londra'ya Açılan Türk Giyim Markası Beyyoglu'nda Kriz: İadeler Yapılamıyor, Faaliyetlere Ara Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 19:06
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2013'te kurulan ve Türkiye'nin yanı sıra Londra'da da mağazası bulunan giyim markası Beyyoglu, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. İade taleplerinin haftalardır karşılanmadığını söyleyen müşteriler ve aylardır düzenli ödeme alamadığını belirten çalışanlar tepkili. Şirketin açıklamasında kesinleşmiş bir iflas kararından söz edilmiyor; marka geleceğine ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini belirtiyor.

Kaynak: Hisse.net, Gazete Oksijen

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Marka Instagram'dan duyurdu: "Faaliyetlerimize ara vermek durumunda kaldık."

Marka Instagram'dan duyurdu: "Faaliyetlerimize ara vermek durumunda kaldık."

459 bin takipçili Beyyoglu hesabından yapılan açıklamada, markanın 'bir süredir oldukça zorlu bir süreçten' geçtiği ve bu nedenle faaliyetlere ara verildiği belirtildi. Şirket, özellikle iade talepleri karşılanamayan müşterilerin yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını ifade etti.

Açıklamada markanın geleceğine ilişkin seçeneklerin değerlendirildiği, mevcut yükümlülüklerle ilgili süreçlerin de yürütüldüğü kaydedildi. 'Henüz kesinleşmemiş bir gelişme' hakkında söz verilmek istenmediği vurgulandı. Bekleyen iadelerin ne zaman ödeneceğine ya da satış kanallarının yeniden açılıp açılmayacağına dair bir tarih verilmedi.

Şikâyetvar'da iade şikâyetleri birikti, bir müşteri 4 bin 899 TL'lik paltosunun parasını bekliyor.

Şikâyetvar'da iade şikâyetleri birikti, bir müşteri 4 bin 899 TL'lik paltosunun parasını bekliyor.

Şikâyetvar'daki yorumlarda iade ve teslimat sorunları öne çıkıyor. 5 Kasım'da yayımlanan bir şikâyette, 19 Ekim'de iade edilen bir paltonun bedeli olan 4 bin 899,57 liranın 17 gün geçmesine rağmen hesaba yatmadığı anlatıldı.

Müşteriler müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını da dile getiriyor. Ankara'daki mağazaların kapanmasının ardından iade talebine yanıt alamadığını yazan kullanıcılar da var.

Çalışanlar da aylardır sıkıntıda: DİSK'e bağlı Sosyal-İş, yasal süreç başlattı.

Çalışanlar da aylardır sıkıntıda: DİSK'e bağlı Sosyal-İş, yasal süreç başlattı.

DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası 29 Ekim'de yaptığı açıklamada, Beyyoglu çalışanlarının yaklaşık dokuz aydır maaş, yol ve yemek ödemelerini geç aldığını duyurmuştu. Sendika, prim ve fazla mesai kesintilerinin de yapıldığını belirterek alacakların tahsili için yasal süreç başlattığını açıkladı.

'Ekmek ve Onur' hesabından 10 Kasım'da paylaşılan bir Instagram gönderisinde ise çalışanların maaşlarını 10 aydır geç aldığı, primlerin keyfi biçimde kesildiği ve sözleşmesini sonlandıran işçilerin haklarının ödenmediği iddia edildi. İşçiler ve emek örgütleri 10 Kasım'da saat 19.30'da Nişantaşı mağazasının önünde basın açıklaması yapacak.

Hukuken henüz iflas yok ama marka satışlarını durdurdu, geleceği belirsiz.

Hukuken henüz iflas yok ama marka satışlarını durdurdu, geleceği belirsiz.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre şirketin açıklamasında nihai bir iflas kararından bahsedilmiyor. Faaliyetlere ara vermek hukuken şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor. Beyyoglu'nun iadeler ve çalışan alacakları için takvim vermemesi ise hem müşterileri hem çalışanları bekleyişe zorluyor.

İadesini alamayanların sürecin nasıl ilerleyeceğini görmek için markanın bundan sonraki duyurularını izlemesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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