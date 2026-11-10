Londra'ya Açılan Türk Giyim Markası Beyyoglu'nda Kriz: İadeler Yapılamıyor, Faaliyetlere Ara Verildi
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2013'te kurulan ve Türkiye'nin yanı sıra Londra'da da mağazası bulunan giyim markası Beyyoglu, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. İade taleplerinin haftalardır karşılanmadığını söyleyen müşteriler ve aylardır düzenli ödeme alamadığını belirten çalışanlar tepkili. Şirketin açıklamasında kesinleşmiş bir iflas kararından söz edilmiyor; marka geleceğine ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini belirtiyor.
Kaynak: Hisse.net, Gazete Oksijen
Marka Instagram'dan duyurdu: "Faaliyetlerimize ara vermek durumunda kaldık."
Şikâyetvar'da iade şikâyetleri birikti, bir müşteri 4 bin 899 TL'lik paltosunun parasını bekliyor.
Çalışanlar da aylardır sıkıntıda: DİSK'e bağlı Sosyal-İş, yasal süreç başlattı.
Hukuken henüz iflas yok ama marka satışlarını durdurdu, geleceği belirsiz.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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