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Lionel Messi'nin Trafikte Karşılaştığı Hayranlarını Kırmadığı Eğlenceli Anlar

Lionel Messi'nin Trafikte Karşılaştığı Hayranlarını Kırmadığı Eğlenceli Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 11:05

MLS'te Inter Miami forması giyen Lionel Messi trafikte karşılaştığı hayranlarını kırmadı. Otomobilin içinde Lionel Messi'yi tanıyan hayranları arabasını durdurmasını istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Lionel Messi forma imzalayarak taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı.

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Şanslı bir taraftar grubu Lionel Messi ile trafikte karşılaştı.

Şanslı bir taraftar grubu Lionel Messi ile trafikte karşılaştı.

Hayranlarının yanına park eden Lionel Messi, kendisine atılan formayı imzaladı.

Hayranlarının yanına park eden Lionel Messi, kendisine atılan formayı imzaladı.

Heyecanlı taraftarların güzel sözleri eşliğinde formayı imzalayan Lionel Messi daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı.

Heyecanlı taraftarların güzel sözleri eşliğinde formayı imzalayan Lionel Messi daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı.

İşte o anlar👇

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