Lille Engelini Aşamadık: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti!
Lille Engelini Aşamadık: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz, 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'e toplamda 3-2'lik skorla mağlup olarak turnuvadan elendi.
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi.
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Mücadelenin normal süresi, 1-0 sarı-lacivertli temsilcimizin üstünlüğü ile tamamlandı.
Toplam skorda 2-2'lik eşitlik olduğu için maç uzatmaya taşındı.
Deplasman ekibi, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında penaltıdan bulduğu golle tur atladı. Zaferi getiren isim, 117'de David oldu.
Temsilcimiz, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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