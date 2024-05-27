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Libidonuzun Yüksek Olmasının Bir Nedeni Olabilir: Cinsel Dürtülerinizin Neden Yükseldiğini Açıklıyoruz!

etiket Libidonuzun Yüksek Olmasının Bir Nedeni Olabilir: Cinsel Dürtülerinizin Neden Yükseldiğini Açıklıyoruz!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 23:46

Partnerinizin sabahları giyindiğini veya spor yaparken esnediğini görmek sizi tahrik mi ediyor? Ya da izlediğiniz dizideki karakterlerden etkilenerek kendinizi uyarılmış mı hissediyorsunuz?

Normal hayat akışını bozacak seviyede bir libido artışı yaşadığınızı düşünüyorsanız, bunun olası sebeplerini öğrenmek ve dürtülerinizi biraz kontrol altına almak istemeniz çok normal. Bu içerik nelerden tahrik olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir ama unutmadan söyleyelim, libidonuzun zaman zaman yükselmesinde herhangi bir sorun yok! ✌️

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1. Hormonlar

Hormon dengesizliği libido artışının en temel nedenidir ve hemen her durumda geçerli olabilir. Özellikle menopoz ve yumurtlama evresi gibi dönemler fizyolojik yoğunluğun maksimumda olduğu evrelerdir. Kimi kadınlar için regl öncesi gözlenen semptomların başında aşırı tahrik gelebilir.

2. Kullanılan ilaçlar

Hormon dengesizliği kadınlarda genellikle regl gibi normal vücut döngülerinden kaynaklanırken erkeklerde kullanılan bazı ilaçlara ve steroid gibi takviyelere bağlı gelişebilir. Bu nedenle aşırı libido artışından şikayetçiyseniz kullandığınız ilaçların yan etkilerini tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. 😎

3. Mastürbasyon

Mastürbasyon, sağlıklı cinsellik için her bireyin düzenli olarak yapması gereken bir eylemdir. Ancak kimi zaman mastürbasyon alışkanlığımız normalin dışına çıkarak aşırıya kaçabilir. Bu durum ise, vücudun aşırı stres biriktirmesine sebep olarak bu stresin libido şeklinde kendini göstermesine yol açabilir. Dolayısıyla partnerinizin olmadığı ve cinsel ihtiyaçlarınızın karşılanamadığı bir dönemdeyseniz bu gibi bir uyarılma yaşıyor olmanız da çok normal. 🤞

4. Mevsim geçişleri

Mevsim geçişlerinin modumuz ve cinsel sağlığımız üzerinde sandığımızdan daha fazla etkisi vardır. Çünkü hava sıcaklığı ve çevresel etmenler vücuttaki hormon salınımını yakından etkileyen faktörlerdendir. Örneğin; erkek vücudundaki testosteron seviyesi yaz aylarında düşerken bahar ve kış aylarında artış gösterir. Dolayısıyla aşırı istekli veya isteksiz olmanızın sebebi havadaki dengesizlik olabilir. 🌬

5. Çevresel uyaranlar

Libido sadece hormonal değil çevresel faktörlerden de etkilenir. Fiziksel olarak çok sayıda uyarana maruz kaldığınız bir ortamdaysanız kendi normalinize kıyasla daha fazla tahrik olmanız da gayet doğaldır. Bu durum birini çekici buluyorsanız ve o kişinin sürekli çevresinde olmak zorunda kalıyorsanız da benzer şekilde gelişebilir. 🥰

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6. Beslenme alışkanlıkları

Kimi besinlerin doğrudan libido artışı üzerinde etkisi vardır. Siz farkında olmasanız bile beslenme alışkanlığınıza normalden fazla avokado, çikolata, muz, bal ve fındık gibi afrodizyak etkili besinleri dahil ediyor olabilirsiniz. Bu tip besinler çoğu zaman tek başına aşırı artışa sebep olmasa da hormon dengesizliği ile birleştiğinde gün içinde ciddi boyutlara ulaşabilir.

7. Hamilelik

Hamilelik vücuttaki hormon dengesinin alt üst olduğu bir dönemdir, bu nedenle özellikle hamileliğin ilk aylarında kendinizi sıradan şeylere bile tahrik olurken bulabilirsiniz. Her şeyin aşırı duygusal ve anlamlı olduğu böyle bir dönemde, her zaman kadın doğum uzmanınıza veya jinekoloğunuza danışabileceğinizi unutmayın. 🍀

8. Tuvalet ihtiyacı

Tuvalet ihtiyacı libido artışının bir diğer sebebidir. Eğer tuvaletiniz varsa ve gerekenden uzun süre tutuyorsanız, dolu idrar torbası sebebiyle cinsel organınızda baskı yaşayabilir ve buna bağlı olarak kendinizi tahrik olmuş hissedebilirsiniz. Bu hissin, genellikle idrarı yapıp rahatladıktan sonra geçmesi beklenir. 👏

9. Aşık olmak

Aslında temelinde vücuttaki hormon dengesizliğinin yattığı aşk hissi de kendinizi normal günlere kıyasla daha fazla uyarılmış hissetmenize neden olur. Bu durum yıl dönümü gibi dönemlerde ya da özel günlerde de benzer nedenlerle tekrarlanabilir. Temel olarak çevrenizde cinselliğe dair ne kadar fazla şey görüyor ve karşınızdaki kişiden ne kadar etkileniyorsanız, vücudunuzun da aynı seviyede reaksiyon göstermesi beklenir. Ve bunda normal olmayan hiçbir şey yoktur. Ama yine de dilediğiniz her zaman konuyu bir uzmana danışabilirsiniz. 🧡

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