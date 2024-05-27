Libidonuzun Yüksek Olmasının Bir Nedeni Olabilir: Cinsel Dürtülerinizin Neden Yükseldiğini Açıklıyoruz!
Libidonuzun Yüksek Olmasının Bir Nedeni Olabilir: Cinsel Dürtülerinizin Neden Yükseldiğini Açıklıyoruz!
Partnerinizin sabahları giyindiğini veya spor yaparken esnediğini görmek sizi tahrik mi ediyor? Ya da izlediğiniz dizideki karakterlerden etkilenerek kendinizi uyarılmış mı hissediyorsunuz?
Normal hayat akışını bozacak seviyede bir libido artışı yaşadığınızı düşünüyorsanız, bunun olası sebeplerini öğrenmek ve dürtülerinizi biraz kontrol altına almak istemeniz çok normal. Bu içerik nelerden tahrik olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir ama unutmadan söyleyelim, libidonuzun zaman zaman yükselmesinde herhangi bir sorun yok! ✌️
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1. Hormonlar
2. Kullanılan ilaçlar
3. Mastürbasyon
4. Mevsim geçişleri
5. Çevresel uyaranlar
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