Lektinsiz Beslenmeyle Hafiflemeye Var mısınız? Bu Diyetle İstenmeyen Kilolardan Kurtulmak Mümkün Olabilir!

Lektinler, genellikle bitkilerde ve bazı hayvansal ürünlerde rastlanan protein türleridir. Karbonhidratlarla birleşerek insan sağlığına çeşitli etkileri olan bu proteinler, esas olarak bitki ve hayvan lektinleri olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Bitki Lektinleri

Bitki lektinleri, genellikle baklagillerde (fasulye, mercimek, bezelye gibi), tahıllarda ve itüzümü sebzelerinde (domates, patates, biber gibi) bulunur. Zararlılara ve otçullara karşı bitkinin savunmasını güçlendiren bir rol oynarlar.

Hayvan Lektinleri

Hayvan lektinleri, genellikle mısır veya soya ile beslenen hayvanların ürünlerinde bulunur. Et, süt ürünleri ve yumurtada da var olan bu lektinler, hayvansal ürünlerin bir parçasıdır.