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Lastik Firmasında Üretime Ara: İşçiler Zorunlu İzne Çıkarıldı

Lastik Firmasında Üretime Ara: İşçiler Zorunlu İzne Çıkarıldı

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 11:09

ABD merkezli dünyaca ünlü lastik üreticisi Goodyear, talebin azalması nedeniyle Kocaeli’ndeki fabrikasında üretime ara verdi. Fabrikada çalışan 430 işçinin verilen ara nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığı öğrenildi.

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Uzun zamandır üretimini Kocaeli’ndeki fabrikada yapan Goodyear, azalan talep nedeniyle üretime ara verdi.

Uzun zamandır üretimini Kocaeli’ndeki fabrikada yapan Goodyear, azalan talep nedeniyle üretime ara verdi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; fabrikada 1 Haziran’dan beri üretim yapılmıyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; fabrikada 1 Haziran’dan beri üretim yapılmıyor.

Kaynak

Fabrika çalışan 430 işçi, zorunlu olarak yıllık izne çıkartıldı. İşçiler, üretimin olmayacağı günlerde yıllık izinlerini kullanmış sayılacak.

Fabrika çalışan 430 işçi, zorunlu olarak yıllık izne çıkartıldı. İşçiler, üretimin olmayacağı günlerde yıllık izinlerini kullanmış sayılacak.

Fabrikanın, 1 Temmuz’da yeniden üretime başlayacağı öğrenildi.

Fabrikanın, 1 Temmuz’da yeniden üretime başlayacağı öğrenildi.

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Turgut Güler

Para yok ki, it gibi rezil herkes, hepsi ikinci el lastik peşinde hatta çoğu kabak lastik üstünde geziyor ya da eski tarihli lastik ama bi mikrofon görünce d... Devamını Gör

Yaşar Portakal

set lastik 10 bin lira olunca normal alamıyor ki insanlar...

ömer

Herkesin altında araba var ekonomi çok iyi yiğenim…🥸🥸

Turgut Güler

Ehonomi kotü deyenler yalan söyleyor uçuyoh uçuyoh