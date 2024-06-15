Lastik Firmasında Üretime Ara: İşçiler Zorunlu İzne Çıkarıldı
Lastik Firmasında Üretime Ara: İşçiler Zorunlu İzne Çıkarıldı
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Uzun zamandır üretimini Kocaeli’ndeki fabrikada yapan Goodyear, azalan talep nedeniyle üretime ara verdi.
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Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; fabrikada 1 Haziran’dan beri üretim yapılmıyor.
Fabrika çalışan 430 işçi, zorunlu olarak yıllık izne çıkartıldı. İşçiler, üretimin olmayacağı günlerde yıllık izinlerini kullanmış sayılacak.
Fabrikanın, 1 Temmuz’da yeniden üretime başlayacağı öğrenildi.
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Para yok ki, it gibi rezil herkes, hepsi ikinci el lastik peşinde hatta çoğu kabak lastik üstünde geziyor ya da eski tarihli lastik ama bi mikrofon görünce d... Devamını Gör
set lastik 10 bin lira olunca normal alamıyor ki insanlar...
Herkesin altında araba var ekonomi çok iyi yiğenim…🥸🥸
Ehonomi kotü deyenler yalan söyleyor uçuyoh uçuyoh