KYK Yurdunda İmkanları Zorlayanlardan Durduk Yere Harcanan Bin Liraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
KYK Yurdunda İmkanları Zorlayanlardan Durduk Yere Harcanan Bin Liraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım mizahın lokomotifi X'te perşembe gününe hangi paylaşımlar damgasını vurmuş, kimler etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Gurmelikte engel tanımayanlar...
Nasıl bir anın olabilir?
Duyuru 📢
Cehalet mutluluktur...
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Sizce?
Bu tasarım bir yerden aklımıza geliyor diyecektik ki...
Bu geldi 👇
Ekonomistler açıklasın!
Samimi bir destek!
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İmkanlar zorlanmış!
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