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KYK Yurdunda İmkanları Zorlayanlardan Durduk Yere Harcanan Bin Liraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

KYK Yurdunda İmkanları Zorlayanlardan Durduk Yere Harcanan Bin Liraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.04.2024 - 18:04

Bakalım mizahın lokomotifi X'te perşembe gününe hangi paylaşımlar damgasını vurmuş, kimler etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Gurmelikte engel tanımayanlar...

Gurmelikte engel tanımayanlar...
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Nasıl bir anın olabilir?

Nasıl bir anın olabilir?
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Duyuru 📢

Duyuru 📢
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Cehalet mutluluktur...

Cehalet mutluluktur...
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Sizce?

Sizce?
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Bu tasarım bir yerden aklımıza geliyor diyecektik ki...

Bu tasarım bir yerden aklımıza geliyor diyecektik ki...
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Bu geldi 👇

Bu geldi 👇
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Ekonomistler açıklasın!

Ekonomistler açıklasın!
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Samimi bir destek!

Samimi bir destek!
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Günün videosu...

İmkanlar zorlanmış!

İmkanlar zorlanmış!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👇

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