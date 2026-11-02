Kurye ve Kasiyerin Görev Karmaşası Yaşadığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Sosyal medyada paylaşılan bir market güvenlik kamerası videosu kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı. Görüntülerde kasaya gelen kurye ile kasadaki kadının yaşadığı diyalog dikkatleri çekiyor. Kurye, ödeme alması gerekirken el alışkanlığı ile posu uzatan kasiyere yemeğin ücretini ödüyor ve bu görev karmaşası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İki taraf da ikna olmasa da işlemi gerçekleştirdi.
Kasiyerin farklı videoları da sosyal medyada yer alıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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