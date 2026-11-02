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Kurye ve Kasiyerin Görev Karmaşası Yaşadığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kurye ve Kasiyerin Görev Karmaşası Yaşadığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal Medya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 22:55
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Sosyal medyada paylaşılan bir market güvenlik kamerası videosu kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı. Görüntülerde kasaya gelen kurye ile kasadaki kadının yaşadığı diyalog dikkatleri çekiyor. Kurye, ödeme alması gerekirken el alışkanlığı ile posu uzatan kasiyere yemeğin ücretini ödüyor ve bu görev karmaşası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Kaynak - Instagram / @nurcanahmetbayram

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İki taraf da ikna olmasa da işlemi gerçekleştirdi.

Kasiyerin farklı videoları da sosyal medyada yer alıyor.

Kasiyerin farklı videoları da sosyal medyada yer alıyor.

Kasiyerin kişisel sosyal medya hesabında benzer videolar paylaştığı görüldü. 'B12 eksikliği' tarzı espritüel paylaşımları olan kasiyerin videoları sosyal medyada farklı hesaplar tarafından da paylaşılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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