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Kurucusu Necmettin Erbakan’ın En Yakını Olan Türkiye’nin 67 Yıllık Kumaş Devi İflas Etti

Kurucusu Necmettin Erbakan’ın En Yakını Olan Türkiye’nin 67 Yıllık Kumaş Devi İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2024 - 16:48

Ekonomik kriz büyük küçük tüm firmaları etkiledi. Türkiye’nin yarım yüzyıllık firmaları iflas bayrağını çekerken batan son şirket 1950’lerde kurulan Emek Kumaş oldu. Halk TV'de yer alan habere göre Emek Kumaş’ın kurucusu Osman Nuri Önügören ise Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın en yakınındaki isimlerden biriydi. Erbakan ve Önügören Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda yer aldı.

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Türkiye’nin köklü kumaş devi Emek Kumaş’ın temelleri 1950’li yıllarda atıldı. Ülkenin 67 yıllık dev kumaş üreticisi iflas etti.

Türkiye’nin köklü kumaş devi Emek Kumaş’ın temelleri 1950’li yıllarda atıldı. Ülkenin 67 yıllık dev kumaş üreticisi iflas etti.

Emek Kumaş’ın kurucusu Osman Nuri Önügören aynı zamanda Milli görüş lideri Necmettin Erbakan’ın en yakınındaki isimlerden biriydi.

Emek Kumaş’ın kurucusu Osman Nuri Önügören aynı zamanda Milli görüş lideri Necmettin Erbakan’ın en yakınındaki isimlerden biriydi.

Osman Nuri Önügören ve Erbakan Milli Nizam, Milli Selamet partilerinin kurulumunda yer almıştı.

Osman Nuri Önügören ve Erbakan Milli Nizam, Milli Selamet partilerinin kurulumunda yer almıştı.

Emek Kumaş Dış. Tic. AŞ, Emek Global Tekstil ve Emekteks Dış Ticaret 1957 yılından bu yana Emek Group çatısı altında faaliyet gösteriyordu.

Emek Kumaş Dış. Tic. AŞ, Emek Global Tekstil ve Emekteks Dış Ticaret 1957 yılından bu yana Emek Group çatısı altında faaliyet gösteriyordu.

Şirket geçen aylarda konkordato ilan ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sonucu şirketin iflasına karar verilmişti. Toplam borcu ise 500 milyon TL oldu.

Şirket geçen aylarda konkordato ilan ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sonucu şirketin iflasına karar verilmişti. Toplam borcu ise 500 milyon TL oldu.

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