Kurucusu Necmettin Erbakan’ın En Yakını Olan Türkiye’nin 67 Yıllık Kumaş Devi İflas Etti

Ekonomik kriz büyük küçük tüm firmaları etkiledi. Türkiye’nin yarım yüzyıllık firmaları iflas bayrağını çekerken batan son şirket 1950’lerde kurulan Emek Kumaş oldu. Halk TV'de yer alan habere göre Emek Kumaş’ın kurucusu Osman Nuri Önügören ise Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın en yakınındaki isimlerden biriydi. Erbakan ve Önügören Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda yer aldı.

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