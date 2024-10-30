Kurucusu Necmettin Erbakan’ın En Yakını Olan Türkiye’nin 67 Yıllık Kumaş Devi İflas Etti
Kurucusu Necmettin Erbakan’ın En Yakını Olan Türkiye’nin 67 Yıllık Kumaş Devi İflas Etti
Ekonomik kriz büyük küçük tüm firmaları etkiledi. Türkiye’nin yarım yüzyıllık firmaları iflas bayrağını çekerken batan son şirket 1950’lerde kurulan Emek Kumaş oldu. Halk TV'de yer alan habere göre Emek Kumaş’ın kurucusu Osman Nuri Önügören ise Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın en yakınındaki isimlerden biriydi. Erbakan ve Önügören Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin köklü kumaş devi Emek Kumaş’ın temelleri 1950’li yıllarda atıldı. Ülkenin 67 yıllık dev kumaş üreticisi iflas etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emek Kumaş’ın kurucusu Osman Nuri Önügören aynı zamanda Milli görüş lideri Necmettin Erbakan’ın en yakınındaki isimlerden biriydi.
Osman Nuri Önügören ve Erbakan Milli Nizam, Milli Selamet partilerinin kurulumunda yer almıştı.
Emek Kumaş Dış. Tic. AŞ, Emek Global Tekstil ve Emekteks Dış Ticaret 1957 yılından bu yana Emek Group çatısı altında faaliyet gösteriyordu.
Şirket geçen aylarda konkordato ilan ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sonucu şirketin iflasına karar verilmişti. Toplam borcu ise 500 milyon TL oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın