Kuru Kuyudan Su Beklemek

Kuyunun kurak olduğunu kabul eder, yönünüzü değiştirir ve başka bir kaynak ararsınız, değil mi? Ama insan ilişkilerinde ya da iş hayatında çoğumuz böyle yapmıyoruz. O kovayı daha büyük bir hırsla, bu kez kuyuyu ya da kaderi cezalandırmak ister gibi tekrar aşağı fırlatıyoruz. Çekiyoruz, yine boş. Öfke yükseliyor; kovayı yere vurmaya, kuyuya bağırmaya, en nihayetinde o kurak alanda bu kadar zaman kaybettiğimiz için kendimizi hırpalamaya başlıyoruz. Kovayı defalarca daldırıyor, her seferinde daha çok yoruluyoruz ama o kuyudan su çıkmayacağı gerçeğini bir türlü sineye çekemiyoruz.

Bu döngü size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu?

Aslında hayatta çoğumuz bu tehlikeli yanılsamanın, yani 'potansiyel' tuzağının esiri oluyoruz. İş yerinde sorumluluk almayan bir ortaktan, vizyonsuz bir yöneticiden ya da hayatı sürekli erteleyen yakınlarımızdan ısrarla bizi ferahlatacak bir adım bekliyoruz. 'Aslında çok zeki ama kullanmıyor', 'Biraz daha destek verirsem bu işi toparlar', 'Ben onun işini kolaylaştırırsam o da sorumluluk almayı öğrenir' cümleleri, kovayı o kuru kuyuya fırlatırken kendimize söylediğimiz sahte ninnilerden başka bir şey değil. Karşı tarafı değiştirebileceğimiz, onu kendisinden bile koruyabileceğimiz yönündeki o iyi niyetli ama yorucu inanç, günün sonunda bizi o kuyunun başında susuzluktan tüketen asıl nedene dönüşüyor.