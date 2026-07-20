Kuru Kuyudan Su Beklemek
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Yaz aylarının o en ağır, havada yaprak kımıldamayan sıcaklarından biri. Boğazınız kurumuş, sıcaktan bunalmışsınız. Tek bir isteğiniz var: Şöyle serin bir su bulmak, elinizi yüzünü yıkamak, o yakıcı harareti biraz olsun dindirmek. Tam o sırada ileride bir kuyu görüyorsunuz. Umutla koşuyor, kovayı bağlayıp karanlığa doğru sallıyorsunuz.
Yeterince derine indiğini düşündüğünüzde kovayı yukarı çekiyorsunuz ve sonuç: Bomboş. İçinde sadece birkaç damla çamurlu toz…
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Normalde ne yaparsınız?
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Çünkü bir kuyunun kurak olduğunu kabul etmek, sadece karşı tarafın yetersizliğiyle yüzleşmek demek değildir.
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