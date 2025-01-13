Kule Vinç Operatörü Aranıyor: Maaşı 200 Bin Lira Ama Çalışacak Kişi Bulunamıyor
Kule Vinç Operatörü Aranıyor: Maaşı 200 Bin Lira Ama Çalışacak Kişi Bulunamıyor
Genetik mühendisliği, doktorluk, yazılım… Hiçbiri gözde meslekler listesine giremedi. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre çiftçilik, inşaat ustalığı, teknik operatörlük en çok aranan mesleklerden oldu. Son yıllarda Türkiye’de inşaat sektöründe ‘vinç operatörü’ kıtlığı var. Sektör temsilciler kule vinç operatörü maaşının 150 bin lira hatta 200 bin TL’ye kadar çıktığını söylüyor. Ancak çalışacak kimse bulunamıyor. Sektör temsilcileri alttan yeni işçinin yetişmemesinden şikayetçi.
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Çiftçilik, inşaat ustalığı, operatörlük en çok aranan meslekler oldu. Ancak kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik de gözden düşen meslekler arasına girdi.
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Türkiye’de özellikle son yıllarda inşaat sektöründe vinç operatörü sıkıntısı yaşanıyor. Sektörde vinç operatörü bulunamıyor.
ATV Haber’de yer alan habere göre kule vinç operatörünün maaşı 150 bin TL’den başlıyor 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. En büyük sıkıntı ise alttan yetişen yeni işçinin olmaması.
Tarım işçisi bulmak da oldukça güç. Kadir isimli bir tarım işçisi çalışacak kişi bulamadığı için tarlasını eşiyle işlemek zorunda. Tarım işçisinin maaşı ise 45-50 bin lira arasında.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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