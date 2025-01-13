Kule Vinç Operatörü Aranıyor: Maaşı 200 Bin Lira Ama Çalışacak Kişi Bulunamıyor

Genetik mühendisliği, doktorluk, yazılım… Hiçbiri gözde meslekler listesine giremedi. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre çiftçilik, inşaat ustalığı, teknik operatörlük en çok aranan mesleklerden oldu. Son yıllarda Türkiye’de inşaat sektöründe ‘vinç operatörü’ kıtlığı var. Sektör temsilciler kule vinç operatörü maaşının 150 bin lira hatta 200 bin TL’ye kadar çıktığını söylüyor. Ancak çalışacak kimse bulunamıyor. Sektör temsilcileri alttan yeni işçinin yetişmemesinden şikayetçi.

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