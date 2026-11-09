Kulak Çınlamasının Biyolojik İzi Kanda Bulundu: Prestin Proteini Yüzde 50 Daha Yüksek Çıktı
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Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini etkileyen kulak çınlamasının, kan testiyle yakalanabilecek biyolojik bir izi olabilir. Connecticut Üniversitesi'nden (UConn) araştırmacılar, kronik çınlaması olan kişilerin kanında iç kulak proteini prestinin daha yüksek çıktığını bildirdi.
Kaynak: ScienceAlert
Prestin, iç kulaktaki dış tüylü hücrelerin zarında yer alan ve sesi güçlendiren bir motor protein.
Araştırmacılar 82 yetişkinin kanını inceledi, çınlaması olanlarda prestin yaklaşık yüzde 50 daha yüksekti.
Test edilen dört iç kulak proteininden yalnızca prestin iki grubu birbirinden ayırdı.
Ancak prestin henüz çınlamaya tanı koymak için yeterince güvenilir değil.
Parham'a göre bu bulgu, çınlamayı yönetecek ilaçların geliştirilmesi yolunda ilk adım.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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