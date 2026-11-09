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Kulak Çınlamasının Biyolojik İzi Kanda Bulundu: Prestin Proteini Yüzde 50 Daha Yüksek Çıktı

Kulak Çınlamasının Biyolojik İzi Kanda Bulundu: Prestin Proteini Yüzde 50 Daha Yüksek Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 14:46
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Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini etkileyen kulak çınlamasının, kan testiyle yakalanabilecek biyolojik bir izi olabilir. Connecticut Üniversitesi'nden (UConn) araştırmacılar, kronik çınlaması olan kişilerin kanında iç kulak proteini prestinin daha yüksek çıktığını bildirdi.

Kaynak: ScienceAlert

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Prestin, iç kulaktaki dış tüylü hücrelerin zarında yer alan ve sesi güçlendiren bir motor protein.

Prestin, iç kulaktaki dış tüylü hücrelerin zarında yer alan ve sesi güçlendiren bir motor protein.

Prestin, kulağın en içindeki salyangoz biçimli organda, yani koklea'da dizilen dış tüylü hücrelerin zarında bulunuyor. Görevi sesi yükseltmek; duyma hassasiyetini sağlayan mekanizmanın önemli bir parçası.

Gürültüye maruz kalma, yaş ve işitme kaybı prestin düzeylerini değiştiriyor. Deney modellerinde kulakta oluşan hasarın da bu proteini etkilediği görülmüş; bu yüzden bilim insanları prestini koklea hasarının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Yüksek doz aspirinin işitmeyi bozmasında da etkilenen proteinlerden biri yine prestin.

Çınlamanın nedeni bugüne kadar bilinmiyordu. Güvenilir, nesnel bir test de yoktu; tanı hastanın duyduğu hayalet sesleri anlatmasına dayanıyordu.

Araştırmacılar 82 yetişkinin kanını inceledi, çınlaması olanlarda prestin yaklaşık yüzde 50 daha yüksekti.

Araştırmacılar 82 yetişkinin kanını inceledi, çınlaması olanlarda prestin yaklaşık yüzde 50 daha yüksekti.

Otolaryngology – Head and Neck Surgery dergisinde yayımlanan çalışmaya 82 yetişkin katıldı. Bunların 41'i iki kulağında da kronik, nabız eşliğinde olmayan çınlama yaşıyordu; 41 kişi ise kontrol grubuydu. Katılımcılar işitme testinden geçti, bir hafta boyunca gürültü dozimetresi taşıdı ve ardından kan verdi.

Çınlaması olanların kanında prestin ortalama 330 pikogram/mililitre daha yüksekti; bu da yaklaşık yüzde 50'lik bir fark demek. Fark, yaş, işitme eşiği ve günlük gürültü maruziyeti hesaba katıldıktan sonra da ortadan kalkmadı. İşitme eşiği kontrol grubuyla aynı olan çınlama hastalarında bile prestin yüksek çıktı.

Aynı ekibin daha önce Otology & Neurotology dergisinde yayımlanan çalışması da benzer sonuç vermişti: 49 çınlama hastası ile 40 kontrol.

Test edilen dört iç kulak proteininden yalnızca prestin iki grubu birbirinden ayırdı.

Test edilen dört iç kulak proteininden yalnızca prestin iki grubu birbirinden ayırdı.

Araştırmacılar prestinin yanı sıra otoferlin, konneksin 26 ve stereosilin adlı üç iç kulak proteinine de baktı. Çınlaması olanlarla olmayanlar arasında net fark yaratan tek protein prestin oldu.

Çalışmanın başında UConn Health'ten otolaryngolog Kourosh Parham var. Ekipte nörotolog Daniel Roberts ve işitme bilimci Erika Skoe de yer alıyor. Parham, prestini ölçen kan testini geliştirdi ve test için patent başvurusu yapıldı. Araştırma, Amerikan Tinnitus Derneği'nin Donald Bowman Çınlama Araştırmaları İnovasyon Hibesi ile finanse edildi.

Parham'ın değerlendirmesi şöyle: 'Artık bir kulak proteininin çınlamanın gelişiminde ve yönetiminde merkezi bir rol oynayabileceğine dair kavramsal bir kanıtımız var.'

Ancak prestin henüz çınlamaya tanı koymak için yeterince güvenilir değil.

Ancak prestin henüz çınlamaya tanı koymak için yeterince güvenilir değil.

Çalışma prestin ile çınlama arasında bir ilişki gösteriyor; prestinin çınlamaya yol açtığı ise ortaya konmuş değil. Ayrı yapılan tanısal doğruluk analizinde, prestin bu örneklemde çınlamayı teşhis etmek için henüz güvenilir çıkmadı.

Prestin düzeyi, çınlamanın şiddetiyle birlikte artmadı. Katılımcıların çoğunun çınlaması zaten hafifti. Üstelik prestin yalnızca iç kulakta değil kalp gibi başka dokularda da bulunuyor, yani kandaki prestinin kaynağı tam olarak belli değil. Bazı katılımcıların çınlaması koklea dışı bir kökenden gelmiş olabilir; bu da testin zayıf teşhis performansını açıklayabilir.

Örneklem küçük. Bulguların daha büyük gruplarda yinelenmesi gerekiyor.

Parham'a göre bu bulgu, çınlamayı yönetecek ilaçların geliştirilmesi yolunda ilk adım.

Parham'a göre bu bulgu, çınlamayı yönetecek ilaçların geliştirilmesi yolunda ilk adım.

Parham, bulguların bir biyobelirteç olarak umut vaat ettiğini söylüyor: 'Çalışmamız artık prestinin çınlama için biyobelirteç olarak kullanılabileceğine dair bir umut olduğunu gösteriyor. Bu, çınlamayı yönetmeye yardımcı olacak ilaçlar geliştirmeye yönelik ilk adımımız.'

Henüz belirli bir ilaç ya da hedef açıklanmadı. UConn Health ayrıca, serum prestin düzeylerinin sürekli çınlaması olan yetişkinlerde semptom şiddetini takip edip etmediğine bakan 'Serial Prestin Levels as a Function of Tinnitus Severity' adlı bir klinik çalışma yürütüyor. Daha büyük çalışmalarda testin çınlama türlerini ayırt edip edemeyeceği ve tedaviye yanıtı öngörüp öngörmediği de sınanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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