Kulak Çınlamasının Biyolojik İzi Kanda Bulundu: Prestin Proteini Yüzde 50 Daha Yüksek Çıktı

Prestin, kulağın en içindeki salyangoz biçimli organda, yani koklea'da dizilen dış tüylü hücrelerin zarında bulunuyor. Görevi sesi yükseltmek; duyma hassasiyetini sağlayan mekanizmanın önemli bir parçası.

Gürültüye maruz kalma, yaş ve işitme kaybı prestin düzeylerini değiştiriyor. Deney modellerinde kulakta oluşan hasarın da bu proteini etkilediği görülmüş; bu yüzden bilim insanları prestini koklea hasarının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Yüksek doz aspirinin işitmeyi bozmasında da etkilenen proteinlerden biri yine prestin.

Çınlamanın nedeni bugüne kadar bilinmiyordu. Güvenilir, nesnel bir test de yoktu; tanı hastanın duyduğu hayalet sesleri anlatmasına dayanıyordu.