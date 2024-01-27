Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Küçük Köylerin Büyük Şehirlerden Çok Daha Farklı Olduğunu Gösteren Özellikler

Küçük Köylerin Büyük Şehirlerden Çok Daha Farklı Olduğunu Gösteren Özellikler

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 14:01

Küçük köylerin büyük şehirlerden ne kadar farklı olduğunu gösteren 17 belirgin özellik, bu iki yaşam tarzı arasındaki çarpıcı kontrastı ortaya koyuyor. Büyük şehirlerin hızlı temposu ve sürekli değişen dinamikleri ile küçük köylerin sakin, huzurlu atmosferi ve geleneksel yaşam biçimi arasındaki bu farklılıklar, yaşamın her alanına nüfuz ediyor. 

Gelin bu farklar nelermiş beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Aile yapısı, büyük şehirlerde olandan çok daha güçlü ve sıkı."

1. "Aile yapısı, büyük şehirlerde olandan çok daha güçlü ve sıkı."

'İnsanlar ailesini neredeyse her gün görüyor ve birbirleriyle çok yakın ilişkileri var.'

2. "Büyük, orta ve küçük boylu şehirlerde yaşadım ve her biri çok farklıydı."

2. "Büyük, orta ve küçük boylu şehirlerde yaşadım ve her biri çok farklıydı."

'Büyük şehirler çok mesafeliyken küçük şehirlerde herkes birbirini tanıyordu ve dedikodu çok hızlı yayılıyordu. Benim düşünceme göre orta boyutlu şehirler en iyileri. Hem insanlar birbirini tanıyabiliyor hem de küçük şehirlerdeki kadar fazla dedikodu olmuyor.'

3. "Herkes her an nerede, ne yaptığını çok iyi biliyor."

3. "Herkes her an nerede, ne yaptığını çok iyi biliyor."

4. "Beni en çok şok eden şey, çocukların gelecekte sahip olmak istedikleri meslekler konusunda çok sınırlı olmasıydı."

4. "Beni en çok şok eden şey, çocukların gelecekte sahip olmak istedikleri meslekler konusunda çok sınırlı olmasıydı."

'Hepsi öğretmenlik benzeri basit işler istiyordu.'

5. "Her yer birbirine çok uzaktı ve araban yoksa gezmek neredeyse imkansızdı."

5. "Her yer birbirine çok uzaktı ve araban yoksa gezmek neredeyse imkansızdı."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Herkes çok daha arkadaş canlısı ama aynı zamanda çok daha mesafeli."

6. "Herkes çok daha arkadaş canlısı ama aynı zamanda çok daha mesafeli."

'İnsanlar özel hayatını daha çok önemsiyorlar.'

7. "Doğa çok güzel ama internete ulaşmak büyük sıkıntı..."

7. "Doğa çok güzel ama internete ulaşmak büyük sıkıntı..."

8. "Büyük şehirlerde insanlar dışarıda gezerken birbirlerinin gözüne bakmazken küçük şehirlerde tam tersi herkes birbirinin gözüne bakıyor."

8. "Büyük şehirlerde insanlar dışarıda gezerken birbirlerinin gözüne bakmazken küçük şehirlerde tam tersi herkes birbirinin gözüne bakıyor."

9. "Sadece markete gitmek için bile araba yolculuğu yapmak zorunda olmak çok can sıkıcı oluyor."

9. "Sadece markete gitmek için bile araba yolculuğu yapmak zorunda olmak çok can sıkıcı oluyor."

10. "Kargolarını ve kutularını dışarıda bıraksan bile akşam eve geldiğinde hala orada oluyorlar."

10. "Kargolarını ve kutularını dışarıda bıraksan bile akşam eve geldiğinde hala orada oluyorlar."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Küçük bir köye taşındıktan sonra dışarıda bisiklet sürmek tekrar zevkli hale geldi."

11. "Küçük bir köye taşındıktan sonra dışarıda bisiklet sürmek tekrar zevkli hale geldi."

12. "Çok fazla araba olmadığı için yollarda trafik olmuyor tabii."

12. "Çok fazla araba olmadığı için yollarda trafik olmuyor tabii."

13. "Her şey çok güzel olsa da, insanlar arasında liseden beri süregelen kavgaların içerisine çekilmek sıkıcıydı."

13. "Her şey çok güzel olsa da, insanlar arasında liseden beri süregelen kavgaların içerisine çekilmek sıkıcıydı."

14. "Yapabileceğiniz aktiviteler çok sınırlı ve genelde yapacak hiçbir şey olmadığı için çok sıkılıyorsunuz."

14. "Yapabileceğiniz aktiviteler çok sınırlı ve genelde yapacak hiçbir şey olmadığı için çok sıkılıyorsunuz."

15. "Otobüs bulmanın bu kadar zor olduğunu hiç tahmin edemezdim."

15. "Otobüs bulmanın bu kadar zor olduğunu hiç tahmin edemezdim."

'Toplu taşıma kavramı neredeyse yok denecek kadar az.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. "İnsanların gerçekten teknesi var ve bu sadece televizyonlarda olmuyormuş!"

16. "İnsanların gerçekten teknesi var ve bu sadece televizyonlarda olmuyormuş!"

17. "Haftasonları her yer kapalı ve yapacak hiçbir şey olmuyor."

17. "Haftasonları her yer kapalı ve yapacak hiçbir şey olmuyor."

'Köye taşınmadan önce haftasonlarının bu kadar sıkıcı olduğunu hiç fark etmemiştim.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?