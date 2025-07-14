Kubilay Aktaş ile Son İnsan Medeniyeti Kitabı Üzerine Samimi Bir Röportaj

- “İnsanın anlamlı bir varlık olarak bütünsel bir hakikatin parçası olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, insan ve medeniyeti kuşatan başka bir durumun varlığına değinmek gerekir hakikat ve hikmet zorunlu olarak sorar: Kimim ben?

Kendi irademle mi var oldum, yoksa beni ve bütün varlıkları aşan bir kudret tarafından mı yaratıldım? Eğer bir yaratıcı var ise onunla aramda bir bağ mevcut mudur? Yoksa bu sorular, aklın bir oyunu ve anlamsız birer kuruntu mudur? Bir anlam varsa, her şeyin bir amacı ve yönü var mıdır? Bir anlam yoksa biz şu anda burada ne yapıyoruz? İyi nedir, kötü nedir? Hayatın ve ölümün bir anlamı var mıdır? Toplum, insanın sadece maddi ihtiyaçlarının karşılandığı bir alandan mı ibarettir, yoksa varlık anlayışını ve kendini bulacağı bir vasıta mıdır? Yoksa sadece vardır ve kendi haline mi bırakılmıştır?

Doğru veya yanlış tüm sorular, insanın hakikat arayışını temsil eder ve bu arayışın bir nihayeti var mı? İnsan hep arayacak mı? İnsan, evrendeki yerini bilse ne olur, bilmese ne olur? İnsan kendi kendine kendisinin ne olduğunu bilebilir mi? Peki insan tek başına gerçekten tatmin olmuş mudur?

Hayat, ölüm, iyilik, kötülük, doğru, yanlış gibi kavramların tanımları, insanın varlığını eylemlerini ve yaşadığı toplumu şekillendiren konulardır. İnsan sorulara verdiği cevapların toplamıdır. İyi neye göre iyi, kötü neye göre kötü, güzel kime göre, çirkin kime göre? Bunlar için bir referans noktası var mı? Yoksa herkesin referansı kendisine mi? O zaman hakikat nedir, hikmet nedir? Hakikat sana göre mi bana göre mi? Bu sorular, sadece bireysel değil aynı zamanda bir toplumun ve medeniyetin temellerini şekillendiren esaslar olarak beynimizde yankılanır. İnsan ve medeniyetler bu sorulara verdiği cevaplarıyla varlık kazanır. Bu cevaplar üzerine inşa olur.

Post modern bir insan ile kadim insan arasında bir köprü var mıdır? Kadim gelenek, zamanın ve mekan ötesine geçerek günümüz sorularına ve arayışlarına bir çözüm sunabilir mi? Bu soruların ışığında, insan medeniyetini yeniden nasıl ihya edebiliriz? Herkes için ortak değerler var mıdır? Eğer bu değerler keşfedebilir ve inşa edilirse, toplumlar ve bireyler nasıl bir saadete ulaşır?

Ve nihayetinde bu kitap, insan medeniyetine ilişkin derin bir anlayışın izini sürerken, insanın varlık amacını, kendisiyle ve diğer insanlarla ilişkisini, toplumla ve diğer toplumlarla ilişkisini ‘insan medeniyeti ruhu’ üzerinden keşfetme yolculuğuna çıkarmaktadır. Eğer soruların arayışlarına makul cevaplar bulabilirsek, dünya medeniyetini insan medeniyetine dönüştürme yolunda bir ufuk, vizyon ve misyonuna sahip olabiliriz. Kitapta her bir okuyucunun da bu hakikati uyanması ve köklenmesi niyet edildi.

Sorular, hakikate atılan ilk adımlardır bir fırsat, bir ortam, bir vaktin gelmiş olduğun işaretidir. Bu kitap, bizleri insan mahiyetini ve medeniyetin hikmetli çehresini, vahyin rehberliğinde keşfetmeye davet ediyor.”