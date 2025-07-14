Kubilay Aktaş ile Son İnsan Medeniyeti Kitabı Üzerine Samimi Bir Röportaj
+ Kubilay hocam öncelikle röportaj için teşekkür ediyor, Son İnsan Medeniyeti kitabınızı okuduğumu ve çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum.
- “Allah razı olsun Burçak hanım.”
+ Son İnsan Medeniyeti isimli kitap başlığını gördüğümde, elbette medeniyetin ve illaki İslam medeniyetinin önemini aktaracağınızı tahmin etmiş, İslam medeniyetinin tüm medeniyetlerin üstünde olduğunu vurgulayacağınızı hissetmiştim. Öyle de oldu… Tarihi okuyanlar bilirler ki medeniyetler doğar ve ölür. Fakat İslam medeniyeti, bu çerçevede yalnızca bir tarihsel durum değil aynı zamanda tüm kıtalara yayılmış, kıyamete kadar sürecek olan bir hakikatin yansımasıdır.
Ve tam da burada bir başka kitabınızdaki şu cümleleri hatırlıyorum; Medeniyet sadece imanla başlamaz, imanla birlikte ilim ister, irade ister, insicam ister.
Yine sohbetlerinizden bildiğim kadarıyla insan doğmakla insan olmak arasındaki farkın üzerinde çokça duruyorsunuz ve Kamil insan olmak için şahsi dünyamızda fazla vaktimizin kalmadığına özellikle dikkat çekiyorsunuz. Kitabın ismindeki “son” vurgusunun da buradan geldiğini düşündüm.
+Öncelikle genel olarak kitapla ilgili ne söylemek istersiniz ve bu kitabın amacı nedir?
+ Kubilay hocam Kur’an-ı Kerimdeki pek çok ayette mealen, cennet ehli için “onlar Allah’a ve ahiret gününe iman ederler” demektedir. Siz de kitabınıza ahiret inancını önceleyerek başlamışsınız. Ahiret inancı hem iman noktasında hem de insan psikolojisi üzerinde sizce neden bu kadar önemlidir?
+ Bu kadar zulümlerin yaşandığı, mazlumların acı çektiği bir dünyada bu zalim mekanizmayı kuran, yöneten ve yürüten insanlardan hesap soracak bir merci ne yazık ki yok! İnsan sanıyorum en çokta bu duygular karşısında insanı aşan, fizik üstü bir iradeye inanmak istiyor. İnsanı fıtratında en derinlere yerleşmiş adalet duygusu sanki bize ahiretin varlığını haykırıyor ne dersiniz?
+ Hocam, tekamül etmek için gönderildiğimiz, her şeyin bir başlangıcın ve sonunun olduğu bu dünyada röportajımızın da sonuna geldik. Tekamül yolculuğu demişken, bu yolculuğa dair okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?
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