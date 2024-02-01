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Kubilay Aka, 'İnci Taneleri'nde! 1 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kubilay Aka, 'İnci Taneleri'nde! 1 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.02.2024 - 18:12

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Demet Özdemir, Milano'da:

2. Selin Şekerci, yeni takıntısının ayna fotoğrafları olduğunu açıkladı.

3. Sinem Kobal, kış soğunda yaz sıcağının tadını çıkardı.

4. Hazar Ergüçlü, kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.

5. Zeynep Bastık ve Tombi:

5. Zeynep Bastık ve Tombi:
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6. Simge:

6. Simge:

7. Kubilay Aka, bu akşam 'İnci Taneleri' dizisiyle geliyor.

7. Kubilay Aka, bu akşam 'İnci Taneleri' dizisiyle geliyor.

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