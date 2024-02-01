Kubilay Aka, 'İnci Taneleri'nde! 1 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kubilay Aka, 'İnci Taneleri'nde! 1 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Demet Özdemir, Milano'da:
2. Selin Şekerci, yeni takıntısının ayna fotoğrafları olduğunu açıkladı.
3. Sinem Kobal, kış soğunda yaz sıcağının tadını çıkardı.
4. Hazar Ergüçlü, kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.
5. Zeynep Bastık ve Tombi:
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6. Simge:
7. Kubilay Aka, bu akşam 'İnci Taneleri' dizisiyle geliyor.
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