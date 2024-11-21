Kuantum Bilgisayar Nedir, Nasıl Çalışır? Kuantum Bilgisayar Ne İşe Yarar?
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Kuantum Bilgisayar Nedir, Nasıl Çalışır? Kuantum Bilgisayar Ne İşe Yarar?
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Kuantum bilgisayarlar, günlük kullandığımız bilgisayarların ötesinde çok karmaşık sorunları çözme potansiyellerine sahipler. Öyle ki kuantum bilgisayarları hesaplamanın Einstein'ı olarak tanımlamak bile mümkün. Kuantum bilgisayar, bir ülkenin bilgi işlem teknolojilerindeki gücünü artırıyor.
Peki kuantum bilgisayar nedir, ne işe yarar?
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Türkiye ilk kuantum bilgisayarını 21 Kasım 2024 tarihiyle faaliyete geçiriyor.
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Kuantum Bilgisayar Nedir?
Kuantum Bilgisayar Ne İşe Yarar?
Kuantum Bilgisayar Nasıl Çalışır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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