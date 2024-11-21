Kuantum Bilgisayar Nedir, Nasıl Çalışır? Kuantum Bilgisayar Ne İşe Yarar?

Bu tarz bilgisayarların temel çalışma prensibi, kübitlere dayanır. Kübitler sayesinde kuantum bilgisayarları, sadece ikili kod sistemiyle çalışmanın ötesine geçer. (0 ve 1'lerin ötesine geçer)

Kübitler, eş zamanlı olarak hem 0 hem de 1 değeri alabilir. Aynı anda her iki durumda da olabilen bu bilgisayarlar, normal bilgisayarların aksine çok fazla olasılığa izin verirler. Bu sayede kuantum makineler bir hesaplamadaki tüm olasılıkları tek seferde hesaplama gücüne sahiptir.

Ayrıca elektrik akımı değil elektron ve proton gibi atom altı parçacıkların fiziksel özellikleri temel alınır. Bu sayede de klasik bilgisayarlara göre atom altı seviyede çalışan kuantum bilgisayarlar, çok daha küçük bir alandan çok daha büyük bir hızla çalışabilirler. Bu bilgisayarların geliştirilmesi için hassas bir çalışma yürütmek gerekir.