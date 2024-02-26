Kripto Paraların Teknolojisine Ne Kadar Hakimsin?
Kripto Paraların Teknolojisine Ne Kadar Hakimsin?
Dünyayı kasıp kavuran kripto paraların teknolojisine ne kadar hakimsin, öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kripto paraların temelini oluşturan "Blockchain" teknolojisi hangi yıl ortaya çıktı?
2. Peki kripto paraların temelini oluşturan teknoloji nedir diye sorsak?
3. Kripto paraların transferi için kullanılan açık kaynaklı bir programlama dili nedir?
4. Kripto teknolojisinde sıkça gördüğümüz "Decentralized Finance (DeFi)" kavramı neyi ifade eder?
5. Hep Bitcoin dedik ama "Altcoin" terimi ne anlama geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "ICO" terimi ne demek, biliyor musun?
7. Az kaldı! "Fungible" terimi neyi ifade eder?
8. "Merkle Tree" hangi işlemi hızlandırmak için kullanılır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda