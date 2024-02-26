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Kripto Paraların Teknolojisine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Kripto Paraların Teknolojisine Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 14:01

Dünyayı kasıp kavuran kripto paraların teknolojisine ne kadar hakimsin, öğrenmek ister misin?

Haydi teste!

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1. Kripto paraların temelini oluşturan "Blockchain" teknolojisi hangi yıl ortaya çıktı?

2. Peki kripto paraların temelini oluşturan teknoloji nedir diye sorsak?

3. Kripto paraların transferi için kullanılan açık kaynaklı bir programlama dili nedir?

4. Kripto teknolojisinde sıkça gördüğümüz "Decentralized Finance (DeFi)" kavramı neyi ifade eder?

5. Hep Bitcoin dedik ama "Altcoin" terimi ne anlama geliyor?

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6. "ICO" terimi ne demek, biliyor musun?

7. Az kaldı! "Fungible" terimi neyi ifade eder?

8. "Merkle Tree" hangi işlemi hızlandırmak için kullanılır?

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Tebrikler, sen bu işin ustası olmuşsun!

Kripto paraların teknolojisine epey bir hakimsin. Kripto sektöründeki en yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsun ve epey bir meraklısın. Araştırmacı kişiliğin sayesinde sektördeki yenilik ve değişikliklerden haberdar oluyorsun ve bu sayede kripto konusundaki birikimine birikim katıyorsun.

İşin uzmanı olmana çok az kalmış!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda kripto dünyasını yakından takip ettiğini görüyoruz. Son gelişmelere hakimsin, kripto borsasını da takip ediyorsun ancak uzman olabilmen için biraz daha çabalaman gerekiyor.

Epey bir yol yürümen gerekiyor!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda kripto dünyasına meraklısın. Gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorsun ve bu sektöre ayak uydurmaya çalışıyorsun. Ancak... Bazı bildiklerin doğru değil gibi, bu yüzden bildiklerini gözden geçirmen ve biraz daha ilgili olman gerek. Bol şans!

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