Kredi Kartı Karakterin Ne?
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Kredi kartı bazılarımız için ay sonunu getiren bir can simidi bazılarımız içinse limitini doldurmak için var olan renkli bir kart. Ekstreni eline aldığında hissettiklerin veya kasada kartı uzatırken aklından geçenler asıl harcama karakterini ele veriyor. Peki sen bu kartın dayanılmaz cazibesine ne kadar direnebiliyorsun?
Hazırsan başlıyoruz!
1. İlk sorumuz: Ayın ortası geldi ve kredi kartı limitinin yarısından fazlası çoktan erimiş durumda. Bu manzarayla karşılaştığında içinden tam olarak neler geçiyor?
2. Diyelim ki kasadasın ve görevli temassız ödemenin onay vermediğini söyledi. Aklına gelen ilk ihtimal nedir?
3. Şöyle düşünelim: Sevdiğin bir markada üç al iki öde kampanyası var ama kartının limiti sınırda. O çok beğendiğin üç tişörtü almak için kartı eksiye düşürmeyi göze alır mıydın?
4. Devam edelim! Arkadaşlarınla dışarıdasın ve hesabı senin kartından tek çekim yapıp parayı sana nakit vereceklerini söylediler. Kabul eder miydin?
5. Kredi kartı ekstren geldiğinde ne kadarlık bir ödeme yapıyorsun?
6. Bankadan "Tebrikler, limitiniz artırılmıştır." diye bir mesaj geldi diyelim. Bu mesajı okuduğun o ilk saniyede zihninde canlanan şey nedir?
7. "Taksit" kelimesi senin hayatında tam olarak ne ifade ediyor?
8. Kart ekstrendeki her bir harcamayı satır satır inceler misin?
Kartının limitini değil kendi aklını kullanıyorsun.
Kredi kartını hayatına sokmamak için büyük bir direnç gösteriyorsun.
Kredi kartının kolaylığına kendini hemen kaptırıyorsun.
Borçları asgari ödemelerle çevirerek günü kurtarmaya çalışıyorsun.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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