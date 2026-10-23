Kredi Kartı Karakterin Ne?

Senin için kredi kartı bir borçlanma aracı değil finansal bir hamle. Puanlar miller taksit seçenekleri ve sanal kart güvenliği senin uzmanlık alanın. Bankanın sana sunduğu limiti tamamen kendi kurallarına göre yönetiyorsun. Asla asgari tutarı ödeyerek faiz tuzağına düşmüyorsun ve borcunun tamamını zamanında kapatıyorsun. Kartın cazibesine kapılmadan harcamalarını çok net bir şekilde takip ediyorsun. Kredi kartı seni değil sen onu yönetiyorsun.