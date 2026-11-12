'Kraliçe' Anlamına Gelen Soyadını Atatürk Vermişti: Ceyda Kasabalı'nın Ünlü Akrabası İddiası Gündemde!

Keriman Halis'in dünya güzelliği zaferi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınlara yönelik reformların bir simgesi olarak görüldü. Paylaşımda da yer verilen ve genç güzelin Atatürk'e gönderdiği telgrafta 'Bu zaferim sizin memleket kadınlığına telkin ettiğiniz fikirlerin eseridir. Tanrının sizi üzerimizden eksik etmemesi temenniyetini yad etmekteyim.' sözleri yer alıyordu.

1934'te Soyadı Kanunu yürürlüğe girdiğinde Atatürk, ona eski Türkçede 'kraliçe' anlamına gelen Ece soyadını verdi. Keriman Halis Ece ile Ceyda Kasabalı arasındaki akrabalık iddiası sosyal medyada konuşulurken, sevilen oyuncunun aile geçmişine dair bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.