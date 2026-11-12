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'Kraliçe' Anlamına Gelen Soyadını Atatürk Vermişti: Ceyda Kasabalı'nın Ünlü Akrabası İddiası Gündemde!

'Kraliçe' Anlamına Gelen Soyadını Atatürk Vermişti: Ceyda Kasabalı'nın Ünlü Akrabası İddiası Gündemde!

Atatürk
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 15:54
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YouTube videoları ve esprili paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Ceyda Kasabalı, bu kez aile ağacıyla gündemde. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, sevilen oyuncunun Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece'nin üçüncü kuşaktan yeğeni olduğunu öne sürünce sürpriz akrabalık kısa sürede konuşulmaya başladı. Oyuncunun kendisinden henüz bir açıklama gelmezken iddia, Atatürk'ün Keriman Halis'e verdiği Ece soyadının hikayesini de yeniden hatırlattı.

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Ceyda Kasabalı, Avrupa Avrupa'dan Kardeş Takımı filmlerine uzanan kariyeriyle tanınan oyuncu ve YouTuber.

Ceyda Kasabalı, Avrupa Avrupa'dan Kardeş Takımı filmlerine uzanan kariyeriyle tanınan oyuncu ve YouTuber.

1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Ceyda Kasabalı, Kocaeli Üniversitesi'nde sahne sanatları eğitimi aldıktan sonra 2011'de Babam Sağolsun dizisiyle kamera karşısına geçti. Avrupa Avrupa, Yılanların Öcü ve Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son yıllarda Kardeş Takımı serisinin filmleriyle beyaz perdede de sık sık boy gösterdi.

Asıl çıkışını ise 2016'da evlendiği oyuncu Fırat Albayram'la birlikte açtığı Noluyo Ya¿ kanalıyla yakaladı ve çiftin esprili videoları onları sosyal medyanın en tanınan ikilileri arasına taşıdı. Abisi Gökmen Kasabalı'nın da Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle tanınan bir oyuncu olması ailenin sanatla bağını zaten gösteriyordu, ancak bu kez gündeme gelen isim çok daha eski bir döneme uzanıyor.

Keriman Halis Ece, 1932'de Belçika'nın Spa kentinde 28 ülkenin güzelini geride bırakarak dünya güzeli seçildi.

Keriman Halis Ece, 1932'de Belçika'nın Spa kentinde 28 ülkenin güzelini geride bırakarak dünya güzeli seçildi.

Ceyda Kasabalı'nın akrabası olduğu öne sürülen Keriman Halis, Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği yarışmada Temmuz 1932'de Türkiye güzeli seçildi. Aynı ay Belçika'daki uluslararası yarışmaya katılan 19 yaşındaki genç kadın, 31 Temmuz 1932'de 28 ülkenin temsilcisini geride bırakarak tacı kazandı ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli olarak tarihe geçti.

Zafer haberi yurda ulaştığında kendisine 30 bine yakın kutlama telgrafı gönderildi. Sahne ya da sinemada kariyer yapmayı tercih etmeyen Keriman Halis, sonraki yıllarda evlenip çocuk sahibi oldu ve 28 Ocak 2012'de İstanbul'da hayatını kaybetti; hikayesinin en çok konuşulan kısmı ise hep Atatürk'le kesişen yolu oldu.

Atatürk, Keriman Halis'e 'kraliçe' anlamına gelen Ece soyadını Soyadı Kanunu'nun ardından bizzat verdi.

Atatürk, Keriman Halis'e 'kraliçe' anlamına gelen Ece soyadını Soyadı Kanunu'nun ardından bizzat verdi.

Keriman Halis'in dünya güzelliği zaferi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınlara yönelik reformların bir simgesi olarak görüldü. Paylaşımda da yer verilen ve genç güzelin Atatürk'e gönderdiği telgrafta 'Bu zaferim sizin memleket kadınlığına telkin ettiğiniz fikirlerin eseridir. Tanrının sizi üzerimizden eksik etmemesi temenniyetini yad etmekteyim.' sözleri yer alıyordu.

1934'te Soyadı Kanunu yürürlüğe girdiğinde Atatürk, ona eski Türkçede 'kraliçe' anlamına gelen Ece soyadını verdi. Keriman Halis Ece ile Ceyda Kasabalı arasındaki akrabalık iddiası sosyal medyada konuşulurken, sevilen oyuncunun aile geçmişine dair bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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