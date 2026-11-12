'Kraliçe' Anlamına Gelen Soyadını Atatürk Vermişti: Ceyda Kasabalı'nın Ünlü Akrabası İddiası Gündemde!
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YouTube videoları ve esprili paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Ceyda Kasabalı, bu kez aile ağacıyla gündemde. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, sevilen oyuncunun Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece'nin üçüncü kuşaktan yeğeni olduğunu öne sürünce sürpriz akrabalık kısa sürede konuşulmaya başladı. Oyuncunun kendisinden henüz bir açıklama gelmezken iddia, Atatürk'ün Keriman Halis'e verdiği Ece soyadının hikayesini de yeniden hatırlattı.
Ceyda Kasabalı, Avrupa Avrupa'dan Kardeş Takımı filmlerine uzanan kariyeriyle tanınan oyuncu ve YouTuber.
Keriman Halis Ece, 1932'de Belçika'nın Spa kentinde 28 ülkenin güzelini geride bırakarak dünya güzeli seçildi.
Atatürk, Keriman Halis'e 'kraliçe' anlamına gelen Ece soyadını Soyadı Kanunu'nun ardından bizzat verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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