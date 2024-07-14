Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
KPSS Lisans Sınavıyla İlgili Twitter'da Döndürdükleri Goygoyla Hepimizi Hunharca Güldüren Sınavzedeler

KPSS Lisans Sınavıyla İlgili Twitter'da Döndürdükleri Goygoyla Hepimizi Hunharca Güldüren Sınavzedeler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 12:57 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 13:06

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar soluğu Twitter'da (X) aldı.

Sınavzedeler eğlenceli paylaşımlarıyla mizahlarını nasıl konuşturdu izliyoruz👇😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her sınavın en çok konuşulan bir sorusu vardır böyle.

Her sınavın en çok konuşulan bir sorusu vardır böyle.
twitter.com

Davulun sesi meselesi.

Bazen her şey istediğin gibi olmaz.

Bazen her şey istediğin gibi olmaz.
twitter.com

İnci küpeli kızdan sonra en çok konuşulan ikinci konu😅

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın