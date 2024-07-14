KPSS Lisans Sınavıyla İlgili Twitter'da Döndürdükleri Goygoyla Hepimizi Hunharca Güldüren Sınavzedeler
KPSS Lisans Sınavıyla İlgili Twitter'da Döndürdükleri Goygoyla Hepimizi Hunharca Güldüren Sınavzedeler
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar soluğu Twitter'da (X) aldı.
Sınavzedeler eğlenceli paylaşımlarıyla mizahlarını nasıl konuşturdu izliyoruz👇😂
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Her sınavın en çok konuşulan bir sorusu vardır böyle.
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Davulun sesi meselesi.
Bazen her şey istediğin gibi olmaz.
İnci küpeli kızdan sonra en çok konuşulan ikinci konu😅
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