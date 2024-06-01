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Kozmetik İndiriminde İzdiham: Dükkan Polis Eşliğinde Kapatıldı

Kozmetik İndiriminde İzdiham: Dükkan Polis Eşliğinde Kapatıldı

Adana
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.06.2024 - 09:07

Adana’da bir kozmetik mağazasının yaptığı indirimde kavga çıktı. Mağazadaki kalabalık izdiham yaratırken, dükkan mesai bitiminde polis eşliğinde kapatılabildi.

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Bugün, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi.

Bugün, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi.

Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı.

Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı.

İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi.

İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi.

İndirim izdihamı 👇

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