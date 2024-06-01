Kozmetik İndiriminde İzdiham: Dükkan Polis Eşliğinde Kapatıldı
Kozmetik İndiriminde İzdiham: Dükkan Polis Eşliğinde Kapatıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bugün, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi.
Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı.
İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi.
İndirim izdihamı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın