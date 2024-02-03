Kovid-19 Salgını Sonrasında İnsanların En Çok Pişmanlık Duydukları 16 Konu
Kovid-19 Salgını Sonrasında İnsanların En Çok Pişmanlık Duydukları 16 Konu
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Pandeminin getirdiği belirsizlikler ve kısıtlamalar, birçok kişinin hayatında önemli değişikliklere ve pişmanlıklara yol açtı. Bu yazıda, bu pişmanlıkların neler olduğunu beraber inceleyeceğiz.
Siz de pişmanlıklarınızı bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Yeteri kadar hisse almadığım için pişmanım..."
2. "Bomboş yollarda rahatça motorumu daha fazla kullanmadığım için üzgünüm."
3. "Boş zamanım olmasına rağmen yeni hobiler öğrenmedim ve kendimi geliştiremedim..."
4. "Annem yoğun bakıma girdiğinde onu her haftasonu ziyaret edeceğimi söylemiştim ama kısa süre sonra karantinalar başladı."
5. "Hemşire olarak çalıştığım ve herkes evden çalışırken haftada 60 saate kadar hastanelerde kaldığım için pişmanım."
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6. "Karantina başlamadan bir ay önce işimden çıkmıştım ve 2 yıl boyunca işsiz kalarak biriktirdiğim paranın neredeyse tamamını harcadım."
7. "Zamanımı yeteri kadar verimli harcayamadım ve boş geçirdim."
8. "Spor salonuna gitmeyi bırakınca kilo aldım ve şimdi her şeye tekrar başlamak zorundayım."
9. "Komşum olan yaşlı teyzeyi yeteri kadar erken hastaneye götürmediğim için pişmanım."
10. "Bütün zamanımı yalnız ve sıkıcı bir şekilde geçirmiş olmam."
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11. "Hobilerime devam etmek yerine hayatımı sosyal medyaya bakarak geçirmiş olmam..."
12. "Sonunda kodlama öğrenmek için zamanım olmuşken değerini bilmemiş olmam."
13. "Millet tatile gidebilirken benim evde tıkılı kalmış olmam. Kovid de sınıfsaldı..."
14. "Zaten evden çıkmıyorken saç sakal uzatmamış olmam."
15. "Arkadaşlarımla aramıza mesafe girmesine izin verdim ve hala bazılarıyla eskisi gibi konuşmuyoruz."
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