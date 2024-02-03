Kovid-19 Salgını Sonrasında İnsanların En Çok Pişmanlık Duydukları 16 Konu

Pandeminin getirdiği belirsizlikler ve kısıtlamalar, birçok kişinin hayatında önemli değişikliklere ve pişmanlıklara yol açtı. Bu yazıda, bu pişmanlıkların neler olduğunu beraber inceleyeceğiz.

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