Köprü ve Otoyol Zamları Sonrası Avrasya Tüneli de Zamlandı
Köprü ve Otoyol Zamları Sonrası Avrasya Tüneli de Zamlandı
Köprü ve otoyol ücretlerine yaklaşık yüzde 60 oranında zam gelirken, Avrasya Tüneli'nin de bundan etkilenmesi uzun sürmedi.
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Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 40 ila 60 arasında zam yapılmıştı.
Avrasya Tüneli geçiş ücreti de arttı. Yüzde 40 oranında zam yapılan tünelin tek yön geçiş ücret gündüz otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.
Önceki gün gelen zamla 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkmıştı.
İstanbul Boğazı'nın 3. köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş otomobiller için 35 TL'den 49 TL'ye, Osmangazi Köprüsü 290 TL'den 399 TL'ye, Çanakkale Köprüsü de 295 TL'den 419 TL'ye çıkmıştı.
Otoyollar da zamdan etkilenirken, otomobil geçiş ücretleri Ankara-Niğde Otoyolunda 210 TL'den 295 TL'ye, Malkara-Çanakkale Otoyolunda 410 TL'den 579 TL'ye çıkarken, İstanbul-Ankara Otoyolu 134 TL, İstanbul-İzmir Otoyolu da 984 TL olarak ücretlendirildi.
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"Gerçekten çok düşük kalmıştı"
Sosyal medyada da ekonomistlerin zamlara yorumları ilgi çekmişti.
İşte o yorumlardan bazıları.
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