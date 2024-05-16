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Köprü ve Otoyol Zamları Sonrası Avrasya Tüneli de Zamlandı

Köprü ve Otoyol Zamları Sonrası Avrasya Tüneli de Zamlandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.05.2024 - 12:14

Köprü ve otoyol ücretlerine yaklaşık yüzde 60 oranında zam gelirken, Avrasya Tüneli'nin de bundan etkilenmesi uzun sürmedi.

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Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 40 ila 60 arasında zam yapılmıştı.

Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 40 ila 60 arasında zam yapılmıştı.

Detayları burada.

Avrasya Tüneli geçiş ücreti de arttı. Yüzde 40 oranında zam yapılan tünelin tek yön geçiş ücret gündüz otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.

Avrasya Tüneli geçiş ücreti de arttı. Yüzde 40 oranında zam yapılan tünelin tek yön geçiş ücret gündüz otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.

Birgün'ün haberine göre, Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL olurken, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için de 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıkarıldı.

Önceki gün gelen zamla 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkmıştı.

Önceki gün gelen zamla 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkmıştı.

İstanbul Boğazı'nın 3. köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş otomobiller için 35 TL'den 49 TL'ye, Osmangazi Köprüsü 290 TL'den 399 TL'ye, Çanakkale Köprüsü de 295 TL'den 419 TL'ye çıkmıştı.

İstanbul Boğazı'nın 3. köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş otomobiller için 35 TL'den 49 TL'ye, Osmangazi Köprüsü 290 TL'den 399 TL'ye, Çanakkale Köprüsü de 295 TL'den 419 TL'ye çıkmıştı.

Otoyollar da zamdan etkilenirken, otomobil geçiş ücretleri Ankara-Niğde Otoyolunda 210 TL'den 295 TL'ye, Malkara-Çanakkale Otoyolunda 410 TL'den 579 TL'ye çıkarken, İstanbul-Ankara Otoyolu 134 TL, İstanbul-İzmir Otoyolu da 984 TL olarak ücretlendirildi.

Otoyollar da zamdan etkilenirken, otomobil geçiş ücretleri Ankara-Niğde Otoyolunda 210 TL'den 295 TL'ye, Malkara-Çanakkale Otoyolunda 410 TL'den 579 TL'ye çıkarken, İstanbul-Ankara Otoyolu 134 TL, İstanbul-İzmir Otoyolu da 984 TL olarak ücretlendirildi.
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"Gerçekten çok düşük kalmıştı"

"Gerçekten çok düşük kalmıştı"

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yılbaşında yapılan zam sonrası 2024 yılındaki ikinci zam için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı' diye açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olarak düşük kalacağını hesapladıklarını ifade etmişti.

Sosyal medyada da ekonomistlerin zamlara yorumları ilgi çekmişti.

Sosyal medyada da ekonomistlerin zamlara yorumları ilgi çekmişti.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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