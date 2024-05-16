Köprü ve Otoyol Zamları Sonrası Avrasya Tüneli de Zamlandı

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yılbaşında yapılan zam sonrası 2024 yılındaki ikinci zam için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı' diye açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olarak düşük kalacağını hesapladıklarını ifade etmişti.