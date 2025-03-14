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Konya’da 4.2 ve 3.6 Büyüklüğünde Arka Arkaya Depremler Oldu

Konya’da 4.2 ve 3.6 Büyüklüğünde Arka Arkaya Depremler Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2025 - 15:16 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 15:41

Konya’nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden kısa bir süre sonra yine aynı yerde bu kez 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıkladığı verilere göre; merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan deprem saat 14.44'te meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıkladığı verilere göre; merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan deprem saat 14.44'te meydana geldi.

Yerin 11,62 kilometre derinliğindeki deprem, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hissedildi.

twitter.com

Bu depremden kısa bir süre sonra Kulu'da bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremden kısa bir süre sonra Kulu'da bir deprem daha meydana geldi.
twitter.com

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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