Konya’da 4.2 ve 3.6 Büyüklüğünde Arka Arkaya Depremler Oldu
Konya’da 4.2 ve 3.6 Büyüklüğünde Arka Arkaya Depremler Oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıkladığı verilere göre; merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan deprem saat 14.44'te meydana geldi.
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Bu depremden kısa bir süre sonra Kulu'da bir deprem daha meydana geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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