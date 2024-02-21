Kolon Ameliyatında Rahmi de Alınan Kanser Hastası TikToker, Eşiyle Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı
Kolon Ameliyatında Rahmi de Alınan Kanser Hastası TikToker, Eşiyle Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı
Kaynak: https://people.com/tiktoker-unexpecte...
Üçüncü evre kolon kanseri olan TikTok kullanıcısının ameliyat sırasında rahmi de alındı. Psikolojik olarak da zorlu bir tedavi sürecinden geçen Devlynn Cyr, eşiyle boşanacaklarını açıkladı. Detaylar...👇
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Eylül 2023'te geçirdiği kolon ameliyatından uyandığında 3. evre kolon kanseri olduğunu ve doktorların rahmini almak zorunda kaldığını öğrenen TikToker Devlynn Cyr zorlu sürecini TikTok hesabından paylaşmaya devam ediyor.
"Karşılıklı olarak ayrılma kararı aldık. Kimsenin tüyleri diken diken olmadan, Greg beni terk etmiyor, ben de onu terk etmiyorum. Sadece üç adım ileri atmadan önce birkaç adım geri atmamız gerekiyor."
"Ben içine kapanan bir insanım ve hastalanmak istemiyorum. Uzun bir süre burada olmamama neden olabilecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gülümseme ya da sevdiğim şeyleri yapma ve eğlenceli olma yeteneğimi kaybettim."
Çift, dört aylık flört döneminin ardından geçtiğimiz Mart ayında dünyaevine girmişti. Kolon kanseri ameliyatı ise evliliklerinin sekizinci ayında gerçekleşti.
TikTok kullanıcısı, Greg'in en zorlu zamanda kendisini bıraktığını söyleyen kişilere de iki çift laf etti.
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"Bu hastalık birbirimizi gerçekten tanıma fırsatı bulamadığımız bir yere götürdü. Sadece birbirimizi yeniden tanımak için bir adım geri atıyoruz. Bu bizi ikimizin de umduğu gibi daha güçlü ve daha iyi bir hale getirecek."
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