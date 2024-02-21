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Kolon Ameliyatında Rahmi de Alınan Kanser Hastası TikToker, Eşiyle Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı

Kolon Ameliyatında Rahmi de Alınan Kanser Hastası TikToker, Eşiyle Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı

Tiktok
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.02.2024 - 15:44

Üçüncü evre kolon kanseri olan TikTok kullanıcısının ameliyat sırasında rahmi de alındı. Psikolojik olarak da zorlu bir tedavi sürecinden geçen Devlynn Cyr, eşiyle boşanacaklarını açıkladı. Detaylar...👇

Kaynak: https://people.com/tiktoker-unexpecte...
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Eylül 2023'te geçirdiği kolon ameliyatından uyandığında 3. evre kolon kanseri olduğunu ve doktorların rahmini almak zorunda kaldığını öğrenen TikToker Devlynn Cyr zorlu sürecini TikTok hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Eylül 2023'te geçirdiği kolon ameliyatından uyandığında 3. evre kolon kanseri olduğunu ve doktorların rahmini almak zorunda kaldığını öğrenen TikToker Devlynn Cyr zorlu sürecini TikTok hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan TikTok kullanıcısının son videolarında yüzük takmaması takipçilerinin dikkatini çeken noktalardan bir tanesi oldu.  Devlynn ve Greg ise birlikte bir video yayınlayarak ayrıldıklarını duyurdular.

"Karşılıklı olarak ayrılma kararı aldık. Kimsenin tüyleri diken diken olmadan, Greg beni terk etmiyor, ben de onu terk etmiyorum. Sadece üç adım ileri atmadan önce birkaç adım geri atmamız gerekiyor."

"Karşılıklı olarak ayrılma kararı aldık. Kimsenin tüyleri diken diken olmadan, Greg beni terk etmiyor, ben de onu terk etmiyorum. Sadece üç adım ileri atmadan önce birkaç adım geri atmamız gerekiyor."

Kanser tedavisi için kemoterapiye başlayan Alberta, tedavisinin ilişkisine zarar verdiğini paylaştı. 'Kanser hiç kolay olmadı. Kendimi, kim olduğumu unuttum ve bir şeyler yapabilme yeteneğimi kaybettim. Ne yazık ki çoğu insan gibi 'Bir şey olursa diye şu anda en iyi hayatımı yaşamalıyım' diyen biri değilim.'

"Ben içine kapanan bir insanım ve hastalanmak istemiyorum. Uzun bir süre burada olmamama neden olabilecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gülümseme ya da sevdiğim şeyleri yapma ve eğlenceli olma yeteneğimi kaybettim."

"Ben içine kapanan bir insanım ve hastalanmak istemiyorum. Uzun bir süre burada olmamama neden olabilecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gülümseme ya da sevdiğim şeyleri yapma ve eğlenceli olma yeteneğimi kaybettim."

Çift, ayrılmaya karar verirken kendilerini yeniden bulmak için birbirlerine zaman ayırdıklarını belirtti. 'Tam olarak en samimi çift olamadık çünkü özellikle bu teşhisle birlikte bu gerçekten çok zor günler geçirdik. Bizim için gerekli olan şey boşluk. Yeniden arkadaş olabileceğimizi umuyoruz'

Çift, dört aylık flört döneminin ardından geçtiğimiz Mart ayında dünyaevine girmişti. Kolon kanseri ameliyatı ise evliliklerinin sekizinci ayında gerçekleşti.

Çift, dört aylık flört döneminin ardından geçtiğimiz Mart ayında dünyaevine girmişti. Kolon kanseri ameliyatı ise evliliklerinin sekizinci ayında gerçekleşti.

'Kelimenin tam anlamıyla fırtınalı bir romantizmden çıktık. O andan itibaren hastane ziyaretleri ve acıdan başka bir şey olmadı... İlk dansımızı bile edemedik çünkü çok acı çekiyordum. Kendimizi bulmak için bir adım geri atıyoruz.'

TikTok kullanıcısı, Greg'in en zorlu zamanda kendisini bıraktığını söyleyen kişilere de iki çift laf etti.

TikTok kullanıcısı, Greg'in en zorlu zamanda kendisini bıraktığını söyleyen kişilere de iki çift laf etti.

'Kemoterapi sırasında beni terk etmiyor. Yanımda olup bana yardım edecek. Bir ayrılık söz konusu olduğunda, kendisi için zor olmasına rağmen hala kalıp yardım etmek istemesi övgüye değer.'

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"Bu hastalık birbirimizi gerçekten tanıma fırsatı bulamadığımız bir yere götürdü. Sadece birbirimizi yeniden tanımak için bir adım geri atıyoruz. Bu bizi ikimizin de umduğu gibi daha güçlü ve daha iyi bir hale getirecek."

"Bu hastalık birbirimizi gerçekten tanıma fırsatı bulamadığımız bir yere götürdü. Sadece birbirimizi yeniden tanımak için bir adım geri atıyoruz. Bu bizi ikimizin de umduğu gibi daha güçlü ve daha iyi bir hale getirecek."

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