Kolon Ameliyatında Rahmi de Alınan Kanser Hastası TikToker, Eşiyle Boşanma Kararı Aldıklarını Açıkladı

Kanser tedavisi için kemoterapiye başlayan Alberta, tedavisinin ilişkisine zarar verdiğini paylaştı. 'Kanser hiç kolay olmadı. Kendimi, kim olduğumu unuttum ve bir şeyler yapabilme yeteneğimi kaybettim. Ne yazık ki çoğu insan gibi 'Bir şey olursa diye şu anda en iyi hayatımı yaşamalıyım' diyen biri değilim.'