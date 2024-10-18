Köfteci Yusuf’ta İşler Yine Tersine Döndü: İadelere Yetişemeyen Şirket Şartları Değiştirdi

Adı “domuz eti” skandalı ile anılan Köfteci Yusuf’ta, işlerin yeniden terse döndüğü iddia edildi. Şirket, alınan etlerin iadesindeki artış nedeniyle iade şartlarını değiştirmiş. Yeni uygulamaya göre, yalnızca 15 gün içinde alınan etler iade edilebiliyor. Ayrıca iade aşamasında etlerin fotoğraflarının da siteye yüklenmesi isteniyor.