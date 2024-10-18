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Köfteci Yusuf’ta İşler Yine Tersine Döndü: İadelere Yetişemeyen Şirket Şartları Değiştirdi

Köfteci Yusuf’ta İşler Yine Tersine Döndü: İadelere Yetişemeyen Şirket Şartları Değiştirdi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.10.2024 - 09:54

Adı “domuz eti” skandalı ile anılan Köfteci Yusuf’ta, işlerin yeniden terse döndüğü iddia edildi. Şirket, alınan etlerin iadesindeki artış nedeniyle iade şartlarını değiştirmiş. Yeni uygulamaya göre, yalnızca 15 gün içinde alınan etler iade edilebiliyor. Ayrıca iade aşamasında etlerin fotoğraflarının da siteye yüklenmesi isteniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde bazı şubelerinde domuz eti kullandığı belirlenen Köfteci Yusuf’ta işlerin yeniden tersine döndüğü iddia edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde bazı şubelerinde domuz eti kullandığı belirlenen Köfteci Yusuf’ta işlerin yeniden tersine döndüğü iddia edildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, haberler çıktıktan ve şirketin yaptığı açıklamadan sonra vatandaşlar Köfteci Yusuf’a destek olmak için şubeleri doldurmuştu.

Sözcü’de yer alan habere göre, haberler çıktıktan ve şirketin yaptığı açıklamadan sonra vatandaşlar Köfteci Yusuf’a destek olmak için şubeleri doldurmuştu.

Kaynak

Ancak Köfteci Yusuf’ta, iade taleplerinin fazlalığı nedeniyle iade şartlarında değişlik yapıldığı ortaya çıktı.

Ancak Köfteci Yusuf’ta, iade taleplerinin fazlalığı nedeniyle iade şartlarında değişlik yapıldığı ortaya çıktı.

Yoğun iade başvurularla karşı karşıya kalan firma, eski siparişler için iade başvurularını durdurma kararı aldı. Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

Yoğun iade başvurularla karşı karşıya kalan firma, eski siparişler için iade başvurularını durdurma kararı aldı. Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi.

Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi.

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