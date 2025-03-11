Kocası Tarafından Öldürülmüştü: Genç Hemşire Sevcan Demir Sakman'ın Tabutunu Kadınlar Taşıdı
Kocası Tarafından Öldürülmüştü: Genç Hemşire Sevcan Demir Sakman'ın Tabutunu Kadınlar Taşıdı
Antalya’da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman, iki ay önce nikah kıydığı ve evlilik hazırlığı yaptığı eşi tarafından katledilmişti. Genç hemşire, memleketi Hatay’da toprağa verildi. Sevcan Demir Sakman’ın annesi Havva Ünay’ın feryadı dikkat çekerken, genç kadının tabutunu ise kadınlar taşıdı.
İşte herkesi yasa boğan cenazeden görüntüler 👇
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Hemşire Sevcan Demir Sakman, iki ay önce nikah kıydığı Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman tarafından öldürülmüştü.
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Genç hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi.
Katledilen Sevcan Demir Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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