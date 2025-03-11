Kocası Tarafından Öldürülmüştü: Genç Hemşire Sevcan Demir Sakman'ın Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Antalya’da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman, iki ay önce nikah kıydığı ve evlilik hazırlığı yaptığı eşi tarafından katledilmişti. Genç hemşire, memleketi Hatay’da toprağa verildi. Sevcan Demir Sakman’ın annesi Havva Ünay’ın feryadı dikkat çekerken, genç kadının tabutunu ise kadınlar taşıdı.

İşte herkesi yasa boğan cenazeden görüntüler 👇