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Kocası Tarafından Öldürülmüştü: Genç Hemşire Sevcan Demir Sakman'ın Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Kocası Tarafından Öldürülmüştü: Genç Hemşire Sevcan Demir Sakman'ın Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 19:23

Antalya’da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman, iki ay önce nikah kıydığı ve evlilik hazırlığı yaptığı eşi tarafından katledilmişti. Genç hemşire, memleketi Hatay’da toprağa verildi. Sevcan Demir Sakman’ın annesi Havva Ünay’ın feryadı dikkat çekerken, genç kadının tabutunu ise kadınlar taşıdı.

İşte herkesi yasa boğan cenazeden görüntüler 👇

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Hemşire Sevcan Demir Sakman, iki ay önce nikah kıydığı Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman tarafından öldürülmüştü.

Hemşire Sevcan Demir Sakman, iki ay önce nikah kıydığı Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman tarafından öldürülmüştü.

Genç kadın vücuduna aldığı çok sayıda satır darbesiyle hayatını kaybetmişti. Cani koca Halit Can Sakman, satırı öldürdüğü kadının üzerinde bırakıp, polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Genç hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi.

Genç hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi.

Genç kadın, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan cemevinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının annesi ve yakınları cenazede zor anlar yaşadı. Cenaze, kılınan namazın ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

Kızının mezarı başında ağlayan gözü yaşlı anne Havva Ünay, 'Yetişin ben nasıl dayanacağım, Allah'ım ben nasıl dayanacağım' dedi.

Katledilen Sevcan Demir Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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