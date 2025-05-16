Kobra Murat'tan Dillere Destan Olacak Travis Scott Şov
Roman müziğinin vücut bulmuş hali, şovların ise sevilen ve aranan ismi Kobra Murat'ın her hareketi olay... Sahne şovlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Kobra Murat bu kez sahne şovuyla dilden düşmeyecek. Son zamanlarda 'Fein' şarkısıyla Türkiye'de gençleri coşturan Travis Scott, Kobra Murat'ın sahnesine konuk oldu. Kobra, 'Fein' şarkısıyla şov yaptı. O anlar izleyenlerden tam not aldı.
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Karşınızda "Turkish Scott" Kobra Murat!!! İşte o anlar! 👇
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Kobra Murat, altın varaklı eviyle sık sık magazin ve sosyal medya gündeminin bir numaralı ismi oluyor.
Giyim tarzıyla, altın taraklı eviyle hafızalara kazınan ve geniş hayran kitlesine sahip Kobra Murat, o anları “Turkish Scott” notuyla paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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