Kobra Murat'tan Dillere Destan Olacak Travis Scott Şov

Roman müziğinin vücut bulmuş hali, şovların ise sevilen ve aranan ismi Kobra Murat'ın her hareketi olay... Sahne şovlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Kobra Murat bu kez sahne şovuyla dilden düşmeyecek. Son zamanlarda 'Fein' şarkısıyla Türkiye'de gençleri coşturan Travis Scott, Kobra Murat'ın sahnesine konuk oldu. Kobra, 'Fein' şarkısıyla şov yaptı. O anlar izleyenlerden tam not aldı.