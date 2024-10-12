Klinik Psikolog Taner Teymur Kadın Cinayeti İşleyen Katiller Hakkında Konuştu: “Sağlıklı Olması Gerekir”

Ne yazık ki ülkemizin en büyük sorunu kadın tacizleri ve cinayetleri. Geçtiğimiz hafta yaşanan kan donduran cinayetler sonrasında kadınlarımız kendilerini güvende hissetmediklerine dair paylaşımlar yapmaya başladı. Maalesef yaşanan cinayetler geçtiğimiz haftayla sınırlı kalmadı, her geçen gün yüreklerimizi dağlayan haberler alıyoruz.

Klinik Psikolog Taner Teymur da Onedio Editörü Eda Aytekin ile yaşanan cinayetler ve katillerin profilleri hakkında konuştu.