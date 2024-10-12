Klinik Psikolog Taner Teymur Kadın Cinayeti İşleyen Katiller Hakkında Konuştu: “Sağlıklı Olması Gerekir”
Klinik Psikolog Taner Teymur Kadın Cinayeti İşleyen Katiller Hakkında Konuştu: “Sağlıklı Olması Gerekir”
Ne yazık ki ülkemizin en büyük sorunu kadın tacizleri ve cinayetleri. Geçtiğimiz hafta yaşanan kan donduran cinayetler sonrasında kadınlarımız kendilerini güvende hissetmediklerine dair paylaşımlar yapmaya başladı. Maalesef yaşanan cinayetler geçtiğimiz haftayla sınırlı kalmadı, her geçen gün yüreklerimizi dağlayan haberler alıyoruz.
Klinik Psikolog Taner Teymur da Onedio Editörü Eda Aytekin ile yaşanan cinayetler ve katillerin profilleri hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taner Teymur katillerin bu cinayetleri işlemesi için, pedofili olması için düşünülenin aksine sağlığının yerinde olması gerektiğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“O kadar farklı cinayeti, o kadar kurgulanmış olayı organize edebilmek için hasta değil bilakis sağlıklı olmak gerek.” sözlerini kullandı.
İşte tüm detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın