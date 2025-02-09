Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler Anlatıyor: İlişkiler, Öfke ve Kimlik

Dr. Kahraman Güler’in açıklamalarına göre, birçok insan bilinçsiz bir şekilde kendine zarar veren, sağlıksız ilişkileri tercih ediyor. Bunun temelinde geçmişte yaşanan travmalar ve bireyin bu travmalarla yüzleşememesi yatıyor. Kişi, farkında olmadan çocukluk deneyimlerinden getirdiği yaraları tekrar eden döngüler içinde buluyor kendini.

Güler, bu durumu şu çarpıcı sözlerle açıklıyor:

“Nerede kıskanç, nerede kontrolcü biri varsa, böyle biri beni buluyor.” Öyle biri mi seni buluyor, yoksa sen onlara mı kapıyı açıyorsun, demek lazım.”

Bu ifade, bireylerin toksik ilişkilerdeki rolüne dikkat çekiyor. Bazı insanlar, çocukluklarında edindikleri eksiklikleri gidermek için bilinçaltında onlara tanıdık gelen şiddet, kıskançlık veya kontrol gibi özelliklere sahip partnerlere yöneliyor. 'Akmayan bir musluğun başında beklemek yerine, o musluğu değiştirmek gerekir,' diyen Dr. Güler, toksik döngüleri sonlandırmanın, kişinin kendi iyileşme sürecine odaklanmasıyla mümkün olduğunu belirtiyor.

Toksik ilişkilerde bulunan bireylerin çoğu, sevgiyi şiddet veya manipülasyonla karıştırabiliyor. Sevgi ve şiddet arasındaki bu karmaşa, bireyin kendini değersiz hissetmesine yol açıyor ve bir kısır döngü yaratıyor:

“Tokattan sonra şefkat bekleyen bir kişi, aynı hatayı tekrar tekrar yapma eğiliminde olur. Çünkü zihin, geçmişte alıştığı kalıpları tekrar eder.”

Bu durumdan çıkış yolu, bireyin önce kendisini ve ihtiyaçlarını tanıması, ardından ise sağlıklı sınırlar koymayı öğrenmesidir. Dr. Güler, toksik ilişkilerin fark edilip sonlandırılmasının kişinin duygusal olgunluğunu artıracağını ve gelecekte daha sağlıklı bağlar kurmasına olanak tanıyacağını ifade ediyor.