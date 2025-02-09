Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler Anlatıyor: İlişkiler, Öfke ve Kimlik
YouTube’da Emel Özuğur’un 'Doğrunun Peşinde' programında, Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler ile insan psikolojisinin derinliklerine yolculuk yapıldı. Programda ilişkilerde tekrar eden döngüler, duygusal dayanıklılık ve öfkenin kökenleri gibi konular ele alındı. İşte sohbetten öne çıkan başlıklar!
İnsanlar neden bile bile toksik ilişkilerde kalıyor?
Duygusal olgunluk: Gerçekten büyüyebiliyor muyuz?
Dr. Güler’e göre, bazı insanlar yaş alsa da duygusal olarak gelişemiyor. Bunun en büyük sebebi, çocukluk travmalarının çözümlenmemiş olması.
“Kişi düşünsel anlamda gelişmiş olabilir ama duygusal olarak hâlâ çocuktur. Biz, onların çocukluk deneyimlerini fark etmelerini sağlayarak, geçmiş ve şimdi arasında bağlantı kurmalarına yardımcı oluyoruz.”
Birçok insan, duygusal açlığını yanlış yerlerde gidermeye çalışıyor. Aşkı ya da sevgiyi hak ettiğine inanmadığı için, değersiz hissettiren partnerlere yöneliyor. 'Tokattan sonra şefkat geleceğini sanıyor' diyen Güler, bu yanlış algının kişinin hayatında defalarca aynı döngüyü yaşamasına neden olduğunu söylüyor.
Öfkenin altında yatan masum çocuk
Bir insanın sağlıklı olduğunu gösteren dört bağ
Dr. Güler, psikolojik sağlığın dört temel bağ ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor:
İş bağı: Kariyerinde dengeli ve tatmin edici bir noktada olmak.
Aşk bağı: Sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurabilmek.
Aile bağı: Aile içinde güvenli bir ortamda büyümüş olmak.
Arkadaşlık bağı: Güçlü sosyal ilişkiler sürdürebilmek.
Eğer bu dört bağdan biri eksikse, kişi hayatında bir dengesizlik hissedebilir:
“Bir masanın dört ayağı gibi düşünün. Biri eksikse idare edebilirsiniz ama üç ayaklı bir masanın birini çekerseniz devrilir.”
Aile bağı zedelenmiş bireyler, genellikle diğer bağları da güçlendirmekte zorlanıyor ve depresyon, kaygı bozuklukları gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Affedememek bir yüktür
Geçmişinizle yüzleşmeden geleceğe adım atamazsınız
Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler’in sözlerinden çıkan en büyük ders şu:
“Eskinin doğrusu, şimdinin doğrusu değil. Bu yüzden yetişkinler olarak ihtiyaçlarımızı şimdiki zamanın diliyle ve gerçekliğiyle istemeliyiz.”
İlişkiler, kimlik ve duygusal dayanıklılık üzerine yapılan bu sohbet, bize bir kez daha gösteriyor ki geçmişimizden bağımsız bir gelecek inşa etmek mümkün değil. Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler’in de dediği gibi, “Geçmişinizle yüzleşmeden, geleceğe sağlam adımlar atamazsınız.” Önemli olan, akmayan musluğun başında beklemek yerine onu değiştirebilecek cesareti gösterebilmek. Peki, siz hayatınızda hangi döngüyü kırmak istiyorsunuz?
İlgili YouTube videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
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