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KKTC İçin Müjde: Zengin Rezervli Su Kaynağı Tespit Edildi

KKTC İçin Müjde: Zengin Rezervli Su Kaynağı Tespit Edildi

KKTC
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 19:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nde Lefke bölgesindeki Çamlıköy civarında yapılan sondan çalışmasında zengin bir su kaynağı tespit edildi. Yetkililer rezerv miktarını açıklamazken, bulunan içme suyunun bölgedeki evlere kısa zaman ulaştırılacağı belirtildi.

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Küresel ısınmanın da etkisiyle Akdeniz’de birçok bölgede olduğu gibi KKTC’de de ciddi bir kuraklık tehlikesi bulunuyor.

Küresel ısınmanın da etkisiyle Akdeniz’de birçok bölgede olduğu gibi KKTC’de de ciddi bir kuraklık tehlikesi bulunuyor.

Ada’da içme suyu rezervlerinde sıkıntı olduğu da biliniyordu. KKTC Başbakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin geleceğe yönelik içme suyu araştırmaları çerçevesinde, Lefke bölgesindeki Çamlıköy civarında KKTC Jeoloji ve Maden Dairesinin yürüttüğü araştırma ve sondaj çalışmaları sonucu zengin rezervli yeni bir içme suyu kaynağına erişildi.

Daha önce Beşparmak Dağları’nın eteklerinde de su bulunmuştu.

Daha önce Beşparmak Dağları’nın eteklerinde de su bulunmuştu.

Yetkililer, KKTC Jeoloji ve Maden Dairesinin yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucu daha önce de Beşparmak Dağları'nın eteklerinde su bulunduğunu hatırlatarak, Lefke'de bulunan kaynağın yeni olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da 'Bu çalışmanın Lefke Belediyesine ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Sürece emek veren başta Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürümüz Ayşen Albayrak'a, mühendislerimize, sondajcılarımıza ve teknisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Görevlerini büyük bir titizlik ve özveriyle yerine getirdiler.' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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