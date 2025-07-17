KKTC İçin Müjde: Zengin Rezervli Su Kaynağı Tespit Edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nde Lefke bölgesindeki Çamlıköy civarında yapılan sondan çalışmasında zengin bir su kaynağı tespit edildi. Yetkililer rezerv miktarını açıklamazken, bulunan içme suyunun bölgedeki evlere kısa zaman ulaştırılacağı belirtildi.
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Küresel ısınmanın da etkisiyle Akdeniz’de birçok bölgede olduğu gibi KKTC’de de ciddi bir kuraklık tehlikesi bulunuyor.
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Daha önce Beşparmak Dağları’nın eteklerinde de su bulunmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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