KKTC İçin Müjde: Zengin Rezervli Su Kaynağı Tespit Edildi

Yetkililer, KKTC Jeoloji ve Maden Dairesinin yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucu daha önce de Beşparmak Dağları'nın eteklerinde su bulunduğunu hatırlatarak, Lefke'de bulunan kaynağın yeni olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da 'Bu çalışmanın Lefke Belediyesine ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Sürece emek veren başta Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürümüz Ayşen Albayrak'a, mühendislerimize, sondajcılarımıza ve teknisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Görevlerini büyük bir titizlik ve özveriyle yerine getirdiler.' ifadelerini kullandı.