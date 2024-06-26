Kızlarına Kredi Kartını Feda Eden Baba Sosyal Medyada Tartışmanın Fitilini Ateşledi!
Kızlarına Kredi Kartını Feda Eden Baba Sosyal Medyada Tartışmanın Fitilini Ateşledi!
Her ailede baba ile çocukların iletişimi farklıdır. Kimi babası ve annesiyle arkadaş gibiyken, kimi de mesafeli olabiliyor. Sosyal medyada da bir kullanıcı babasıyla eğlenceli WhatsApp mesajlarını paylaşınca tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Güldüren yorumların yanı sıra ''Babalar Kapatılsın!'' dedirten yorumlar da yapıldı.
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Babasıyla olan yazışmalarını yayınlayan Twitter kullanıcısı sosyal medyada birçok kişinin yarasını da deşti.
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Sizce baba kız ilişkisi nasıl olmalı?
Babasının kendisine olan güvenini anlatarak hepimizi hüzünlendiren o yorum...
Babalar kapatılsın mı?
Herkes baba olamıyor işte.
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120 işini görür mü?
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