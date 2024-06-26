Kızlarına Kredi Kartını Feda Eden Baba Sosyal Medyada Tartışmanın Fitilini Ateşledi!

Her ailede baba ile çocukların iletişimi farklıdır. Kimi babası ve annesiyle arkadaş gibiyken, kimi de mesafeli olabiliyor. Sosyal medyada da bir kullanıcı babasıyla eğlenceli WhatsApp mesajlarını paylaşınca tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Güldüren yorumların yanı sıra ''Babalar Kapatılsın!'' dedirten yorumlar da yapıldı.