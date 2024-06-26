Kız Kardeşinin Açıldığını Söyleyen Kişi Influencer'lara Nefret Kustu
Kız Kardeşinin Açıldığını Söyleyen Kişi Influencer'lara Nefret Kustu
Sosyal medyada her geçen gün yeni bir tartışmanın kilidi açılıyor diyebiliriz. Bu kez bir kullanıcı, kız kardeşinin açıldığını söyleyerek ailecek nasıl davranacaklarını bilmediklerini söyledi. Sosyal medyada tartışma yaratan kısım ise paylaşımı yapan kişinin bu konudan influencer'ları sorumlu tutmasıydı.
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Her geçen gün yeni bir tartışmanın başladığı sosyal medyada bu kez de Kızılcık Şerbeti'ni andıran bir paylaşım yeni bir tartışmayı alevlendirdi.
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Kız kardeşinin açıldığını söyleyen kişi, ailecek nasıl bir tepki vereceklerini bilemediklerini söyledi. Ayrıca bu durumdan da influencer'ları sorumlu tuttu.
Bu paylaşıma benzer örnekler gelirken sosyal medyada da tartışma başladı.
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