Kız Kardeşinin Açıldığını Söyleyen Kişi Influencer'lara Nefret Kustu

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir tartışmanın kilidi açılıyor diyebiliriz. Bu kez bir kullanıcı, kız kardeşinin açıldığını söyleyerek ailecek nasıl davranacaklarını bilmediklerini söyledi. Sosyal medyada tartışma yaratan kısım ise paylaşımı yapan kişinin bu konudan influencer'ları sorumlu tutmasıydı.