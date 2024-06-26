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Kız Kardeşinin Açıldığını Söyleyen Kişi Influencer'lara Nefret Kustu

Kız Kardeşinin Açıldığını Söyleyen Kişi Influencer'lara Nefret Kustu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.06.2024 - 12:30

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir tartışmanın kilidi açılıyor diyebiliriz. Bu kez bir kullanıcı, kız kardeşinin açıldığını söyleyerek ailecek nasıl davranacaklarını bilmediklerini söyledi. Sosyal medyada tartışma yaratan kısım ise paylaşımı yapan kişinin bu konudan influencer'ları sorumlu tutmasıydı.

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Her geçen gün yeni bir tartışmanın başladığı sosyal medyada bu kez de Kızılcık Şerbeti'ni andıran bir paylaşım yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Her geçen gün yeni bir tartışmanın başladığı sosyal medyada bu kez de Kızılcık Şerbeti'ni andıran bir paylaşım yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Kızılcık Şerbeti'ni izleyenler bilir, Çimen'in tesettüre girmesi de tesettürden çıkması da ayrı bir olay olmuştu. İzleyenlerin Türkiye gerçeklerini yansıttığını düşündüğü Kızılcık Şerbeti'ne çok benzer bir olay yaşandı.

Kız kardeşinin açıldığını söyleyen kişi, ailecek nasıl bir tepki vereceklerini bilemediklerini söyledi. Ayrıca bu durumdan da influencer'ları sorumlu tuttu.

Kız kardeşinin açıldığını söyleyen kişi, ailecek nasıl bir tepki vereceklerini bilemediklerini söyledi. Ayrıca bu durumdan da influencer'ları sorumlu tuttu.
x.com

Açılıp genç kızları etkileyen influencer'ları hedef alan kişi, zihin dünyaları kolayca etkilenen çocukların açılmasında influencer'ların payı olduğunu söyledi.

Bu paylaşıma benzer örnekler gelirken sosyal medyada da tartışma başladı.

Bu paylaşıma benzer örnekler gelirken sosyal medyada da tartışma başladı.
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