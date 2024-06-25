Tam Sekiz Yıl Arayla Aynı Pencereden Fotoğraf Çeken İki Kişinin Pek Bi' Hoş Rastlantısı

Sosyal medya zaman zaman tuhaf denk gelişlere de ev sahipliği yapıyor. Kimi yıllardır görmediği bir çocukluk arkadaşını buluyor, kimi de kendisiyle aynı fotoğrafı çeken birisiyle denk geliyor.

Bu kez iki kişi, tam sekiz yıl arayla aynı konumdan fotoğraf çekti.