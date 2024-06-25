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Tam Sekiz Yıl Arayla Aynı Pencereden Fotoğraf Çeken İki Kişinin Pek Bi' Hoş Rastlantısı

Tam Sekiz Yıl Arayla Aynı Pencereden Fotoğraf Çeken İki Kişinin Pek Bi' Hoş Rastlantısı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.06.2024 - 15:58

Sosyal medya zaman zaman tuhaf denk gelişlere de ev sahipliği yapıyor. Kimi yıllardır görmediği bir çocukluk arkadaşını buluyor, kimi de kendisiyle aynı fotoğrafı çeken birisiyle denk geliyor.

Bu kez iki kişi, tam sekiz yıl arayla aynı konumdan fotoğraf çekti.

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Sosyal medya platformlarında sık sık bizleri şaşırtan paylaşımlara denk geliyoruz.

Sosyal medya platformlarında sık sık bizleri şaşırtan paylaşımlara denk geliyoruz.

Kimi yıllardır görmediği bir arkadaşını buluyor, kimi kaybettiği çocukluk fotoğrafını...Bu kez yaşanan olay da tam olarak internetin iyi yönlerini kanıtlar nitelikte.

Her şey bir sosyal medya kullanıcısının odasından çektiği gün batımı manzarasını paylaşmasıyla başladı.

Her şey bir sosyal medya kullanıcısının odasından çektiği gün batımı manzarasını paylaşmasıyla başladı.
twitter.com

Manzara fotoğrafı herkesin içini açtı elbette. Fakat bir kişinin bu manzarada gördüğü başka bir şey daha vardı.

Başka bir kullanıcı da tam yedi buçuk yıl önce, aynı pencereden aynı manzarayı çekmişti!

Başka bir kullanıcı da tam yedi buçuk yıl önce, aynı pencereden aynı manzarayı çekmişti!
twitter.com

Bu paylaşım pek çok kişiyi duygulandırırken ilk paylaşımı yapan kişiden de cevap geldi.

Bu paylaşım pek çok kişiyi duygulandırırken ilk paylaşımı yapan kişiden de cevap geldi.
twitter.com

'Ben daha burada kış göremedim mesela demek odamdan kış böyleymiş...'

Yaşanan bu tesadüfe elbette pek çok kişiden yorum yağdı.

Yaşanan bu tesadüfe elbette pek çok kişiden yorum yağdı.
twitter.com
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Son yılların en etkileyici olayı diyebilir miyiz?

Son yılların en etkileyici olayı diyebilir miyiz?
twitter.com

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twitter.com

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Bugün de internet paramızın karşılığını aldık.

Bugün de internet paramızın karşılığını aldık.
twitter.com

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