Tam Sekiz Yıl Arayla Aynı Pencereden Fotoğraf Çeken İki Kişinin Pek Bi' Hoş Rastlantısı
Tam Sekiz Yıl Arayla Aynı Pencereden Fotoğraf Çeken İki Kişinin Pek Bi' Hoş Rastlantısı
Sosyal medya zaman zaman tuhaf denk gelişlere de ev sahipliği yapıyor. Kimi yıllardır görmediği bir çocukluk arkadaşını buluyor, kimi de kendisiyle aynı fotoğrafı çeken birisiyle denk geliyor.
Bu kez iki kişi, tam sekiz yıl arayla aynı konumdan fotoğraf çekti.
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Sosyal medya platformlarında sık sık bizleri şaşırtan paylaşımlara denk geliyoruz.
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Her şey bir sosyal medya kullanıcısının odasından çektiği gün batımı manzarasını paylaşmasıyla başladı.
Başka bir kullanıcı da tam yedi buçuk yıl önce, aynı pencereden aynı manzarayı çekmişti!
Bu paylaşım pek çok kişiyi duygulandırırken ilk paylaşımı yapan kişiden de cevap geldi.
Yaşanan bu tesadüfe elbette pek çok kişiden yorum yağdı.
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Son yılların en etkileyici olayı diyebilir miyiz?
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Bugün de internet paramızın karşılığını aldık.
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