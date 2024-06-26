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Arkadaşının Cenazesi Yerine Tatile Gitmeyi Tercih Eden Influencer Tartışma Yarattı

Arkadaşının Cenazesi Yerine Tatile Gitmeyi Tercih Eden Influencer Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.06.2024 - 13:10

Influencerlık kavramı hayatımıza girdiğinden beri sık sık takip etmesek bile hayatımızda yer tutmaya başladılar. Yaptıkları, giydikleri, gezdikleri sürekli önümüze düşüyor ve gündem oluyor. Son gündem olan kişi ise Buket Sena Özdemir. Instagram'ın tanınan ismi kendisini kötü hissetmemek için hayatını kaybeden arkadaşının cenazesi yerine tatile gidince ortalık karıştı.

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Buket Sena Özdemir yaklaşık 750 bin takipçisiyle tanınan bir Instagram profili.

Buket Sena Özdemir yaklaşık 750 bin takipçisiyle tanınan bir Instagram profili.

Arkadaşının vefatının ardından cenazesine neden gitmediği soruldu. O da gelen soruya şöyle bir yanıt verdi.

Arkadaşının vefatının ardından cenazesine neden gitmediği soruldu. O da gelen soruya şöyle bir yanıt verdi.
twitter.com

Tabii pek alışılmadık gelen bu durum tartışmalara neden oldu.

Tabii pek alışılmadık gelen bu durum tartışmalara neden oldu.
twitter.com

Tanıyanlar da tepki gösterdi.

Tanıyanlar da tepki gösterdi.
twitter.com

Empati kuranlar oldu.

Empati kuranlar oldu.
twitter.com
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twitter.com

Bunun son görev olduğunu belirtenler de oldu.

Bunun son görev olduğunu belirtenler de oldu.
twitter.com

Katılanlar da var.

Katılanlar da var.
twitter.com

Hak veren de.

Hak veren de.
twitter.com

Bunun genel bir sıkıntı olduğunu düşünen de...

Bunun genel bir sıkıntı olduğunu düşünen de...
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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