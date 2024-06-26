Arkadaşının Cenazesi Yerine Tatile Gitmeyi Tercih Eden Influencer Tartışma Yarattı
Arkadaşının Cenazesi Yerine Tatile Gitmeyi Tercih Eden Influencer Tartışma Yarattı
Influencerlık kavramı hayatımıza girdiğinden beri sık sık takip etmesek bile hayatımızda yer tutmaya başladılar. Yaptıkları, giydikleri, gezdikleri sürekli önümüze düşüyor ve gündem oluyor. Son gündem olan kişi ise Buket Sena Özdemir. Instagram'ın tanınan ismi kendisini kötü hissetmemek için hayatını kaybeden arkadaşının cenazesi yerine tatile gidince ortalık karıştı.
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Buket Sena Özdemir yaklaşık 750 bin takipçisiyle tanınan bir Instagram profili.
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Arkadaşının vefatının ardından cenazesine neden gitmediği soruldu. O da gelen soruya şöyle bir yanıt verdi.
Tabii pek alışılmadık gelen bu durum tartışmalara neden oldu.
Tanıyanlar da tepki gösterdi.
Empati kuranlar oldu.
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Bunun son görev olduğunu belirtenler de oldu.
Katılanlar da var.
Hak veren de.
Bunun genel bir sıkıntı olduğunu düşünen de...
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