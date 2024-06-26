Arkadaşının Cenazesi Yerine Tatile Gitmeyi Tercih Eden Influencer Tartışma Yarattı

Influencerlık kavramı hayatımıza girdiğinden beri sık sık takip etmesek bile hayatımızda yer tutmaya başladılar. Yaptıkları, giydikleri, gezdikleri sürekli önümüze düşüyor ve gündem oluyor. Son gündem olan kişi ise Buket Sena Özdemir. Instagram'ın tanınan ismi kendisini kötü hissetmemek için hayatını kaybeden arkadaşının cenazesi yerine tatile gidince ortalık karıştı.