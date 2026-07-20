Kızılcık Şerbeti Senaryosu İsmail Yüksek'in Düğününde Gerçek Oldu

Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, mimar sevgilisi Esen Matraş ile dünyaevine girdi. Masal gibi düğündeki konuklar ve ikramlar gündem olmuştu. Düğünde dikkat çeken detaylardan biri de Esen Matraş'ın gelinlik tercihi oldu. Esen Matraş'ın sosyal medyada yayılan straplez gelinlik yerine iki ayrı uzun kollu gelinlik tercih ettiği görüldü.