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Kızılcık Şerbeti Senaryosu İsmail Yüksek'in Düğününde Gerçek Oldu

Kızılcık Şerbeti Senaryosu İsmail Yüksek'in Düğününde Gerçek Oldu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 15:19
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Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, mimar sevgilisi Esen Matraş ile dünyaevine girdi. Masal gibi düğündeki konuklar ve ikramlar gündem olmuştu. Düğünde dikkat çeken detaylardan biri de Esen Matraş'ın gelinlik tercihi oldu. Esen Matraş'ın sosyal medyada yayılan straplez gelinlik yerine iki ayrı uzun kollu gelinlik tercih ettiği görüldü.

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İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın dillere destan düğünü son günlerin gündeminden düşmüyor.

İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın dillere destan düğünü son günlerin gündeminden düşmüyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski başkan Ali Koç'un nikah şahidi olduğu düğünde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve ekibinin yanı sıra yeni transferler Nathan Aké ve Mason Greenwood da yer aldı. Galatasaray’da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır da mutlu gününde İsmail Yüksek'i yalnız bırakmadı.

Davetlilerin ve ikramların gündem olduğu düğünle ilgili en çok konuşulan konulardan biri de gelin Esen Matraş'ın gelinliğiydi.

Davetlilerin ve ikramların gündem olduğu düğünle ilgili en çok konuşulan konulardan biri de gelin Esen Matraş'ın gelinliğiydi.

Esen Matraş'ın düğünde kullandığı saç ve makyajıyla fotoğrafının göründüğü gelinlik, düğünde tercih edilmedi. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre İsmail Yüksek'in ailesi gelinliğe müdahale etti.

Esen Mataş, düğünde iki ayrı gelinlik tercih etti.

Esen Mataş, düğünde iki ayrı gelinlik tercih etti.

İsmail Yüksek'in ailesi tarafından paylaşılan fotoğraf:

İsmail Yüksek'in ailesi tarafından paylaşılan fotoğraf:

Gelinliğin değişmesinin ardından Kızılcık Şerbeti Doğa akıllara geldi.

Gelinliğin değişmesinin ardından Kızılcık Şerbeti Doğa akıllara geldi.

Doğa da gelinlik alışverişinde Fatih'in annesi Pembe ve Nursema'nın müdahalesiyle karşılaşmış ve sonunda uzun kollu gelinlik tercih etmişti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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