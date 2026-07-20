Kızılcık Şerbeti Senaryosu İsmail Yüksek'in Düğününde Gerçek Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, mimar sevgilisi Esen Matraş ile dünyaevine girdi. Masal gibi düğündeki konuklar ve ikramlar gündem olmuştu. Düğünde dikkat çeken detaylardan biri de Esen Matraş'ın gelinlik tercihi oldu. Esen Matraş'ın sosyal medyada yayılan straplez gelinlik yerine iki ayrı uzun kollu gelinlik tercih ettiği görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın dillere destan düğünü son günlerin gündeminden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davetlilerin ve ikramların gündem olduğu düğünle ilgili en çok konuşulan konulardan biri de gelin Esen Matraş'ın gelinliğiydi.
Esen Mataş, düğünde iki ayrı gelinlik tercih etti.
İsmail Yüksek'in ailesi tarafından paylaşılan fotoğraf:
Gelinliğin değişmesinin ardından Kızılcık Şerbeti Doğa akıllara geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın