Kızıl Goncalar'daki Rolüyle Alkış Toplayan Oyuncu Özgü Namal'ın Kariyerini İnceliyoruz

Ünlü Türk oyuncu Özgü Namal, sahnede yaşadığı deneyimleri paylaştı ve hayatın ne kadar hızlı değişebileceğini vurguladı. 'Biliyor musunuz, hayat beş dakika. Beş dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi, herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım, beş dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti...' şeklinde duygusal bir itirafta bulundu. Namal, hayatın kısa ve değerli olduğunu belirterek, sevdiklerimizin kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlattı. 'Moralinizi bozmak ve sizi dibe düşürmek istemiyorum ama bunu bilin. Hayatınızın, sevdiğinizin kıymetini bilin, olur mu?' ifadelerini kullandı.