Kızıl Goncalar'daki Rolüyle Alkış Toplayan Oyuncu Özgü Namal'ın Kariyerini İnceliyoruz
Kızıl Goncalar'daki Rolüyle Alkış Toplayan Oyuncu Özgü Namal'ın Kariyerini İnceliyoruz
Özgü Namal, hem olağanüstü oyunculuk kabiliyeti hem de büyüleyici güzelliği ile adından sıkça söz ettiren bir isim. Bu yetenekli sanatçının hayatına daha yakından bir göz atmaya ne dersiniz?
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Güzelliğiyle dillere destan olan Özgü Namal'ın oyunculuğu da bir başka.
28 Aralık 1978 tarihinde, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Akile Namal, Selanik kökenli olup devlet hizmetinde uzun yıllar görev yapmış bir emekli memur. Babası Kubilay Namal ise Makedonya kökenli ve ticaret hayatında kendine sağlam bir yer edinmiş bir emekli tüccar. Duygu Namal adında bir erkek kardeşi var.
Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk ve Nakkaştepe gibi İstanbul'un çeşitli yerlerinde büyüyen Özgü Namal, çocukluğunu bu semtlerin renkli ve hareketli atmosferinde geçirdi. Genç yaşta, sadece 14 yaşındayken, tiyatro dünyasına giriş yaptı. Bu, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuk kariyerinin ilk adımıydı.
Özgü Namal, tiyatro oyunculuğu kariyerine 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla profesyonel olarak başladı. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve tanınmış Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır.
İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'ni başarıyla tamamladıktan sonra, yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti ve 2002 yılında bu bölümden mezun oldu. Sanatla iç içe bir yaşam süren Namal, sinema ve tiyatro alanına olan tutkusunu hiçbir zaman kaybetmedi. Ancak sadece bu alanlarda değil, aynı zamanda fotoğrafçılıkta da kendini geliştirdi ve bu alana olan ilgisini hobi olarak sürdürdü.
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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yetenekli oyuncu Elif karakteriyle adeta özleşti ve çok sevildi.
Bu yetenekli oyuncu, 2005 yılında sahnelenen "Kiralık Oyun" isimli tiyatro eserindeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyundaki rolüyle, Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
2009 yılında televizyon dünyasına adımını atarak izleyicileriyle buluşan ve 2011 yılında final yaparak ekranlara veda eden "Hanımın Çiftliği" dizisi, birçok kişi tarafından hala hatırlanıyor. Özgü Namal bu dizide Serap karakterine hayat verdi.
2014-2015 sezonunda, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" isimli popüler televizyon programında jüri üyeliği görevinde bulunan güzel ve yetenekli oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine topladı.
Özgü Namal, son olarak 2013-2014 yıllarında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan "Merhamet" dizisinde 'Narin' karakterini canlandırdı. Bu dizi, Özgü Namal'ın "Kızıl Goncalar" adlı projeye başlamadan önceki son işi oldu.
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Ünlü Türk oyuncu Özgü Namal, 2013 yılında Ayşe Arman ile gerçekleştirdiği bir röportajda, bir süreliğine oyunculuk kariyerine ara vereceği izlenimini yaratmıştı. "Yapmam gerekeni yapıyorum, bazen sıkıldığımı bile söyleyebilirim" ifadesini kullanmıştı.
Özgü Namal, bir dönem yoğun ilgi nedeniyle sokakta bile yürümekte zorlandığını, bu durumun kendisini mutsuz ettiğini belirtmişti. Bu durumun üstesinden gelmek için terapiye bile başvurduğunu ifade etmişti.
"Benim hayatım, ün olmadan da tamamlanabilir" şeklinde bir düşünceye sahip olan Özgü Namal'ın, "unutulma" gibi bir endişesi hiç olmamış. Hatta, "Yıllardır ünlüyüm, eğer artık ünlü olmasam da ne olur ki?" şeklinde bir düşünceye sahip olmuş. Sonuç olarak, iç sesi ona "çocuk yap" dediğinde bu sesi dinlemiş ve tamamen yepyeni bir kadın haline gelmişti.
Bir dönem ekranlardan uzak kalan başarılı ve güzel oyuncu, 9 yıl aradan sonra "Kızıl Goncalar" adlı dizi ile tekrar izleyici karşısına çıktı. Bu dizi ile ekranlarda yeniden fırtınalar estirdi.
Özgü Namal, 2014 yılında hayatını nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile birleştirdi. Bu mutlu birliktelikten iki çocukları oldu.
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Ünlü oyuncu, hayatının en zor dönemlerinden birini anlattığı sahne performansında izleyicileriyle buluştu. Eşinin hayatını kaybettikten sonra, çocukları Nefes ve Elem ile birlikte İstanbul'a dönüş yapan ve burada yeni bir yaşam kurmayı başaran bu yetenekli sanatçı, Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu.
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