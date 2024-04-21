Kıyamet Senaryosunu Andıran Bir Fotoğrafla "Bu Durumda Ne Yapardınız?" Diye Sorunca Olanlar Oldu!

Sosyal medyada 'böyle bir durum yaşasaydınız ne yapardınız?' paylaşımlarına sık sık denk gelmişsinizdir. Bu kez bir kullanıcı kıyamet senaryosundan fırlama bir fotoğrafı paylaşarak aynı soruyu sorunca olanlar oldu.

Kullanıcılardan birbirinden komik yorumlar geldi!