Kıyamet Senaryosunu Andıran Bir Fotoğrafla "Bu Durumda Ne Yapardınız?" Diye Sorunca Olanlar Oldu!
Kıyamet Senaryosunu Andıran Bir Fotoğrafla "Bu Durumda Ne Yapardınız?" Diye Sorunca Olanlar Oldu!
Sosyal medyada 'böyle bir durum yaşasaydınız ne yapardınız?' paylaşımlarına sık sık denk gelmişsinizdir. Bu kez bir kullanıcı kıyamet senaryosundan fırlama bir fotoğrafı paylaşarak aynı soruyu sorunca olanlar oldu.
Kullanıcılardan birbirinden komik yorumlar geldi!
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"Bu durumda ne yapardınız?"
"Son derece iyimser olurdum."
"Arkadaşımın oğlunun velayetini alırdım."
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"Yok ettiği kumdan kalelerin kraliçesiyim diye bağırırdım."
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"Babama pisliğin birinden hamile olduğumu söyler ve yüzünün aldığı şekli izlerdim."
"Ölürmüşüm gibi görünüyor."
"Kolay bir şekilde tepeye doğru yüzerdim."
"Su daha bana değmeden boğulurdum."
"Tabii ki okyanus tanrısı güçlerimle Poseidon'u çağırırdım ve bin metre yüksekliğindeki dalgayı çıplak ellerimle geri iterdim."
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"Umurumda değil, koşardım."
"Yatardım çünkü koşarak kaçamam."
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