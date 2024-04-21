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Kıyamet Senaryosunu Andıran Bir Fotoğrafla "Bu Durumda Ne Yapardınız?" Diye Sorunca Olanlar Oldu!

Kıyamet Senaryosunu Andıran Bir Fotoğrafla "Bu Durumda Ne Yapardınız?" Diye Sorunca Olanlar Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 16:08

Sosyal medyada 'böyle bir durum yaşasaydınız ne yapardınız?' paylaşımlarına sık sık denk gelmişsinizdir. Bu kez bir kullanıcı kıyamet senaryosundan fırlama bir fotoğrafı paylaşarak aynı soruyu sorunca olanlar oldu.

Kullanıcılardan birbirinden komik yorumlar geldi!

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"Bu durumda ne yapardınız?"

"Bu durumda ne yapardınız?"
twitter.com

Aslında pek de seçeneğimiz varmış gibi görünmüyor ama, bir bakalım...

"Son derece iyimser olurdum."

"Son derece iyimser olurdum."
twitter.com

"Arkadaşımın oğlunun velayetini alırdım."

"Arkadaşımın oğlunun velayetini alırdım."
twitter.com

👇🏻

"Yok ettiği kumdan kalelerin kraliçesiyim diye bağırırdım."

"Yok ettiği kumdan kalelerin kraliçesiyim diye bağırırdım."
twitter.com
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"Babama pisliğin birinden hamile olduğumu söyler ve yüzünün aldığı şekli izlerdim."

"Babama pisliğin birinden hamile olduğumu söyler ve yüzünün aldığı şekli izlerdim."
twitter.com

"Ölürmüşüm gibi görünüyor."

"Ölürmüşüm gibi görünüyor."
twitter.com

"Kolay bir şekilde tepeye doğru yüzerdim."

"Kolay bir şekilde tepeye doğru yüzerdim."
twitter.com

"Su daha bana değmeden boğulurdum."

"Su daha bana değmeden boğulurdum."
twitter.com

"Tabii ki okyanus tanrısı güçlerimle Poseidon'u çağırırdım ve bin metre yüksekliğindeki dalgayı çıplak ellerimle geri iterdim."

"Tabii ki okyanus tanrısı güçlerimle Poseidon'u çağırırdım ve bin metre yüksekliğindeki dalgayı çıplak ellerimle geri iterdim."
twitter.com
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"Umurumda değil, koşardım."

"Umurumda değil, koşardım."
twitter.com

"Yatardım çünkü koşarak kaçamam."

"Yatardım çünkü koşarak kaçamam."
twitter.com

Kimisi koştu, kimisi kaderine teslim oldu. 

Siz ne yapardınız?

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