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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 12:17

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 01.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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El Kızı - Orhan Kemal

El Kızı - Orhan Kemal

Orhan Kemal'in ev içi yaşamlara ilişkin yazdığı en yetkin kitaplardan biri olan El Kızı, toplumun aile içindeki yansıyışını da mükemmel biçimde ele alıyor.

'Kitap çok akıcı çok severek okudum herkese tavsiye ederim.'

Fiyatı 378 TL.

El Kızı - Orhan Kemal

'Kitabı okurken krize girdim gerçekten aşırı sinir bozucu karakterler vardı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Mumlar Sonuna Kadar Yanar - Sandor Marai

Mumlar Sonuna Kadar Yanar - Sandor Marai

Mumlar Sonuna Kadar Yanar Marai'nin en çok ses getiren romanı.

Dostluk, kıskançlık, ihanet ve insan doğası üzerine uzun süre unutulmayacak bir meditasyon.

Dipten akan bir gerilim ve zarif biçimde örülmüş moral ve metafizik sorgulamalardan oluşan çerçevesiyle parlak bir roman.

Fiyatı 112 TL.

Mumlar Sonuna Kadar Yanar - Sandor Marai

'Uzun zamandır okuduğum en güzel kitap. Yazarın en iyi kitabı bence. İşin aslı Judit ve sonrasından da iyi. Öyle ya da böyle, insan ruhunun sığ ve derin yanlarını, aydınlık ve gölgelerini bu kadar iyi anlatan usta işi bu kitabı mutlaka okuyun. Nefis!'

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Yaşlanmayan Beden: Uzun ve Sağlıklı Bir Ömür İçin Bedenini Baştan Yarat

Yaşlanmayan Beden: Uzun ve Sağlıklı Bir Ömür İçin Bedenini Baştan Yarat

Gerçekten iyi olmak için yalnızca yüzeydeki semptomları gidermek yetmez, ruhumuzun ve bedenimizin özüne inmek gerekir. Yaşlanmayan Beden, size bu bütünlüğe ulaşma yolunu gösteriyor. Dr. AlbertoVilloldo'nun rehberliğinde, korkunun esaretinden kurtulmayı ve gerçek anlamda iyi hissetmeyi ve iyi olmayı deneyimleyebilir, süper gıdalarla beyin ve bağırsak detoksu yapmayı, bedeninizin ışık saçan enerji alanlarını güçlendirmeyi ve geçmişin sizi kısıtlayan hikayelerinden özgürleşmeyi öğrenebilirsiniz.

Fiyatı 276 TL.Yaşlanmayan Beden: Uzun ve Sağlıklı Bir Ömür İçin Bedenini Baştan Yarat

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Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

Yazar Aldous Huxley'in ilk ütopik romanı olan Cesur Yeni Dünya kitabı, insanlığa yapılan ağır bir eleştiri niteliği taşımaktadır. 

İnsani duyguların yok edildiği ve her şeyin kontrol altında tutulduğu bir dünyada geçen Cesur Yeni Dünya kitabı, bilim kurgu türünde yazılmış en iyi eserlerden biri.

Fiyatı 99 TL.

Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

'Distopyada sürükleyici bir hikaye.'

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Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım. 

Fiyatı 93 TL.Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kişisel gelişim ve bilim kategorisinin hoş bir karışımı. Burada gerçekten vakti olmayanlar için sinir bilim mottosuna uygun; hafif insanı yormadan, ana fikri dolandırmadan küçük ama dolu bir kitap yazılmış. Kolay okunuyor, güzel tespitler var. Sadece bilim kategorisi için okuyanlara biraz hafif kalabilir ama kitabın mottosu da vakti olmayanlar için sinirbilim, burada yazarı hoş görmek lazım.'

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Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Karabasan gibi bir gelecek atmosferi... Geceleyin sokaklara dehşet saçan, yaşamları şiddet üzerine kurulu gençler... Sosyal kehanet? Kara mizah? Özgür iradenin irdelenişi?.. Otomatik Portakal bunların hepsidir. Aynı zamanda hayranlık verici bir dilsel deneydir, çünkü Burgess antikahramanı için yeni bir dil yaratır: Yakın geleceğin argosu 'nadsat'ı.

Fiyatı 29 TL.

Otomatik Portakal - Anthony Burgess

'Okurken film izliyormuş hissi veren müthiş kitap. Favorilerimin arasında.'

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Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Sağlam bir eşitlik ve özgürlük inancına sahip olan Marcus Aurelius imparatorluğu boyunca doğayı bilip anlayarak yaşamaya çalışmış, her şeyin ortasına insanı koymuştur. Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Fiyatı sadece 34 TL.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'Çok değerli bir kitap. Altını çizmediğim yer kalmadı neredeyse.'

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi: Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.

Fiyatı 127 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Bu kitabın hiçbir şekilde bilime uygun olmadığını düşünen de var okunması gerektiğini düşünen de var. Ben okunması gerektiğini düşünenlerdenim :)). Kitap gerçek hikayelere dayanarak anlatılıyor ve şahsen bu hikayeleri yazarın salladığını düşünmüyorum. Bence okumalısınız en kötü bu bilgileri arkadaşlarınızla tartışıp onlara satarsınız :).'

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Martin Eden - Jack London

Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 148 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Rahat okunan biraz da düşündüren bir kitap.'

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Vejetaryen - Han Kang

Vejetaryen - Han Kang

Han Kang bu kitabında bizleri cinselliği, şiddeti, ilişkilerimizi ve saplantılarımızı sorgulayacağımız rahatsız edici bir yolculuğa çıkarıyor.

Sürükleyici, sıkılmadan okuyabileceğiniz bir eser.

Fiyatı 129 TL.

Vejetaryen - Han Kang

'Metin çok iyi yazılmış. Hem edebi açıdan tatmin edici hem de konu olarak çok içine çekiyor. Gayet akıcı bir dili var. Filmi de varmış kitabın henüz izlemedim ama nasıl uyarlandığını çok merak ettim. Yazarın diğer kitaplarını da aldım. Herkese tavsiye ederim.'

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Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Beyhan Budak

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Beyhan Budak

Bazen senin de aklından geçiyor mu hiç; bu insanlar nasıl bu kadar rahatlar, nasıl kafaya takmıyorlar, nasıl üzülmüyorlar diye. Benim aklımdan geçiyor açıkçası. 

Bir psikolog olmama rağmen ben de bazen aynı hatalara düşüyorum, aynı şeylere üzülüyorum ve sonra her seferinde olduğu gibi kendime kızıyorum; bir öğrenemedin şu hayatı diye.

Hayatın acemisi gibi hissediyorum kendimi.

Oysa pek çok kişi bir psikolog olarak her derdini çözmüşsün, her zaman mutlu ve huzurluymuşsun gibi zannediyor. Halbuki bazen terzi kendi söküğünü dikemiyor.

İşte Beyhan Budak bu kitabı; kendi gibi, yıllar geçse de hala bu hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazmış.

Ve kitabı da çok satanların arasına girmiş...

Fiyatı 110 TL.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi

'Beyhan Hoca'nın daha önceki 3 kitabını da okudum ve gerçekten faydalandım. Bu kitabı da gerçekten çok iyi tavsiye ederim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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