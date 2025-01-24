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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 11:01

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 22.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 147 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'2024 yılında okuduğum en güzel kitaptı. Çok sürükleyici.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet - geçmişinde bunların hiçbiri yok; hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. İz bırakmadan kayıp gittin; senin rüyan neydi peki?

Kökeninde aldatıcı ve yıkıma mahkum olmayan hiçbir 'yeni' hayat görmedim şimdiye kadar. Her insanın zaman içinde ilerleyip bunaltılı bir geviş getirmeyle kendini tecrit ettiğini, yenilenme niyetine de ümitlerinin beklenmedik yüz buruşturmasıyla karşılaşıp kendi içine düştüğünü gördüm...

Fiyatı 169 TL.

Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

'Henüz 40. Sayfadayım ve favori kitabım olacakmış gibi duruyor.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Malma İstasyonu - Alex Schulman

Malma İstasyonu - Alex Schulman

Bir tren, enfes bir yaz manzarasında hızla ilerliyor. Yolcular arasında evliliklerinde kriz yaşayan bir çift, bekar bir baba ve küçük kızı ile annesinin geride bıraktığı gizemin cevabını arayan bir kadın var. Hepsi Malma İstasyonu'na gidiyorlar ve ne onlar ne de okur kaderlerinin nasıl iç içe geçtiğini, nasıl görünmez ağlarla birbirlerine düğümlendiklerini biliyor. 

Fiyatı 178 TL.

Malma İstasyonu - Alex Schulman

'Mükemmel bir hikaye. Farklı gözlerin aktardığı zor yaşantılar bir araya gelerek ilişkilerin başlangıcını, değişimlerini ve kopmaları bir istasyon üzerinden anlatıyor.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessoa

Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessoa

Tarihten, mitolojiden, edebiyattan, ruhbilimden haberdar bir 20. yüzyıl insanının gerçekliği yadsıyışının, kendini hayallere hapsedişinin güncesi bu. Gündüzleri bir kumaş mağazasında çalışan, geceleri yağmurun sesinde, ayak seslerinde yalnızlığını duyumsayan bir Lizbonluydu Bernardo Soares ya da Fernando Pessoa. Bugün Portekiz edebiyatının en önemli yapıtı sayılan Huzursuzluğun Kitabı’ndaki her metin, kırık bir aynanın, gerçekliğin bir yanını yansıtan ve sonsuzca çoğaltan bir parçası.

Fiyatı 313 TL.

Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessoa

'Amazon'dan kitap almak harika.'

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Dördüncü Kanat - Rebecca Yarros

Dördüncü Kanat - Rebecca Yarros

New YorkTimes çoksatan yazarı Rebecca Yarros'un kaleminden ejderha binicilerine özel savaş akademisinin seçkin ve acımasız dünyasına hoş geldiniz!

Fiyatı 248 TL.

Dördüncü Kanat - Rebecca Yarros

'Genellikle bu tür kitaplar okuduğum için herkesin abarttığını ve o kadar da beğeneceğimi düşünmüyordum. Okumaya başlayınca iki gün içinde bitti ve hiçbir şey yapmadan sadece bu kitabı lıkır lıkır içmek istedim. İyi bir kurgu, akıcı bir dil. Amazon zaten efsane hızlı ve kitap hasarsızdı. Teşekkürler Amazon.'

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Beyaz Gemi - Cengiz Aytmatov

Beyaz Gemi - Cengiz Aytmatov

Aytmatov, Beyaz Gemi'de destan, efsane ve masal gibi bir çok şifahi unsuru kullanmıştır. Geçmişi temsil eden ve masal anlatan dede ile geleceği temsil eden ve hem efsanevi hem de destansı bir mücadele veren çocuk arasında dramatik bir ilişki kurarak insan duygu ve düşüncelerine kendine has yorumlar getirir.

Fiyatı 45 TL.

Beyaz Gemi - Cengiz Aytmatov

'Değer verdiğimiz, derin anlamlar yüklediğimiz kişi veya sembollerin, hayatımıza ne şekilde etki ettiğini görebilmemiz ya da düşünebilmemiz için fırsat sunan mükemmel bir hikaye.'

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Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Fiyatı sadece 34 TL.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'İşin içinde Hasan Ali Yücel varsa değerlidir. Binlerce yıl öncesinden günümüze değişen bir şey yok gibi. Teşekkürler İş Bankası.'

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Martin Eden - Jack London

Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

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Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Bir yayınevinin sosyal medya yöneticiliğini başarıyla üstlenen Baek Sehee’nin hayatında her şey yolunda gitmektedir; ta ki depresyon nedeniyle psikiyatristle görüşmeye başlayana dek.

Baek devamlı bir üzüntü, kaygı ve kendinden şüphe duyma hâli içindeyken, çevresine karşı da son derece yargılayıcıdır. İşyerinde ve sosyal çevresinde duygularını gizlemekte ustadır; yaşam tarzının gerektirdiği sakinliği göstermek ise onun için çocuk oyuncağıdır. Ancak tüm bu çaba onu yorucu, bunaltıcı bir boşluğa sürükler ve derin ilişkiler kurmasını engeller. Bunun normal olamayacağını düşünür, hayat buysa eğer, bu normal olamaz. Ama madem bu kadar umutsuz, o zaman en sevdiği yemeği; şöyle acılı, bol baharatlı bir tabak tteokbokki’yi nasıl sürekli isteyebilir?

Fiyatı 63 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

'Çok fazla cümlenin altını çizdim, çok fazla şey öğrendim. Aydınlanma yaşadım desem yeridir. tavsiye ederim.'

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı 107 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Kitap çekim yasasına giriş hakkında yazarın deneyimlerinden örnekler verdiği bir eser. Başlangıç için etkili, edebi bir eser olmadığı için anlaşılır ve basit anlatıma sahip.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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