Kitap Kokusu Neden Hoşumuza Gider?

Ya da bir yemeğin tadını sevmemizin bir nedeni de o yemekle ilişkilendirdiğimiz güzel bir anımızdır. Misal ben çocukken bayram kahvaltılarının vazgeçilmezi kıymalı pideydi. O sebepten hala çok severim kendilerini. Bir de annemin pazarları ikindi çayının yanına yaptığı peynirli poğaçası…

Ama gel gelelim elimize aldığımız kitabın kokusunu içimize derin derin çekmemizin tek sebebi bu duygusal bağlantılar değilmiş.

Yapılan son çalışmalar kitap kokusunu sevmenin bilimsel sebebini de izah etmiş.

Açıklamaya göre; öncelikle kitap kokusunu oluşturan üç etken sıralanmış; mürekkep, kâğıt ve ciltlemek için kullanılan yapıştırıcı. Bu üç koku birbirine karıştığı zaman, hele de üzerinden zaman geçtikçe ve bu kokular birbiriyle iyice özdeşleştikçe VOC (Volatile Organic Compounds) şeklinde kısaltılan uçucu organik bileşikler ortaya çıkarıyormuş. Bunlar da zamanla etrafa tatlımsı bir koku yayıyormuş.

Kitaplarımız çoğu zaman eskidikçe sararır ya…

Yıllanmış şarap misali kitapların üzerinden ne kadar zaman geçerse kâğıdın yapısında bulunan selüloz ve lignin aradan geçen zamanda bozuluyor, bu bozulma sonucunda benzaldehit, etil hekzanol, toluen ve etil benzen gibi çok sayıda yeni organik bileşik ortaya çıkıyor ve bu bileşikler zamanla hoşumuza giden o tatlı kokuları yayıyormuş.

Toluen ve etil benzen vanilyamsı bir koku yayarken benzaldehit ve furfural bileşikleri de bademi andıran bir koku salıyormuş. Etil hekzanolın kokusu ise çiçeği anımsatıyormuş.

Hülasa burada kokunun yoğunluğunu belirleyen etken, kimyasal karışımın yanı sıra kitabın yaşı diyebiliriz.

Son olarak 2017 yılında yapılan bir çalışmadan sizleri haberdar edeyim,

Bu çalışmada yaklaşık 80 kişilik bir gruba ne olduğunu bilmedikleri şeyler koklatılmış ve kokuları tahmin etmeleri istenmiş.

Katılımcıların çoğu koklatılan maddelerin arasında yer alan eski kitapları en çok ‘çikolataya’ benzetmiş. İkinci tahminleri ise kahve olmuş.

İlginç değil mi?

Çikolata artı kahve...

Gel de kitap kokusunu sevme…

Ben çikolata ve kahve eşliğinde kitap okumaya gidiyorum 

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