Kıskançlık Nedeniyle Tartıştığı Erkek Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçakladı
Kıskançlık Nedeniyle Tartıştığı Erkek Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçakladı
Bursa’da Leyla Sultan K. (18), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı Mehmet Salih B.’yi (20) sokak ortasında bıçakla yaraladı. Yaralı gence çevredekilerin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli Leyla Sultan K. polis tarafından gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay, saat 14.30 sıralarında Gemlik ilçesi İstiklal Mahallesi Şükrü Meral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Leyla Sultan K., sevgilisi Mehmet Salih B. ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.’ye saldırdı.
3 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Erkek yapınca nasıl ki ağzımıza geleni sayıyorsak kadın yapıncada hiç bir farkı yok/kıskançlığın sebebi zarar verme o la maaz. Böyle kadınlar da sevmesin mağ... Devamını Gör
👑👑👑
OMG ben de yapardım.. Konu kıskançlıksa akan sular durur..
tamam anladık kiskaniyorsun kıskanmak güzel bir şey ama bıcaklaman yanlis