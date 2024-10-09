Kış Saatinde Değişiklik Olacak mı? Enerji Bakanı Bayraktar Son Noktayı Koydu: "Değişiklik Düşünmüyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulamasında değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair konuştu. Bakan Bayraktar, 'Kış saatinde değişiklik düşünmüyoruz. Ama valilerimiz illere göre çalışmalar yapabilir. İllere göre farklı durumlar olabilir' dedi.