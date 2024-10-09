Kış Saatinde Değişiklik Olacak mı? Enerji Bakanı Bayraktar Son Noktayı Koydu: "Değişiklik Düşünmüyoruz"
Kış Saatinde Değişiklik Olacak mı? Enerji Bakanı Bayraktar Son Noktayı Koydu: "Değişiklik Düşünmüyoruz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulamasında değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair konuştu. Bakan Bayraktar, 'Kış saatinde değişiklik düşünmüyoruz. Ama valilerimiz illere göre çalışmalar yapabilir. İllere göre farklı durumlar olabilir' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem kış saati uygulamasıyla saatler geriye alınarak gün daha erken aydınlanıyordu, akşamları ise hava erken kararıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Türkiye, 2016 yılında hem güneş ışığından yararlanmak hem de enerji tasarrufu sağlanması amacıyla kış saati uygulamasını kaldırdı, yaz saatinin sabit olmasına karar verildi.
O günden bu yana ise vatandaşlar sabah zifiri karanlıkta işe ve okula gitmekten şikayetçi. Son yıllarda bu tepkiler artarken yaz saati uygulamasının kaldırılması talep ediliyor.
Daha önceki yıllarda da gündeme gelen kış saati uygulaması son günlerde yeniden konuşulmaya başlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP TBMM Grup Toplantısı’nda gazetecilerin kış saati sorusunu yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir gazeteci “Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Çokça konuşuluyor öğrenciler okula karanlık gidiyor diye” sordu. Bakan Bayraktar ise şu yanıtı verdi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın