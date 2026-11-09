Kırmızı Boyaya Takıntıları Yüzünden Felaketi Yaşadılar: Asırlarca Kendilerini Zehirlemişler
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Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki iki Maya dönemi gölünün tortulları, antik Mayaların sevdiği kırmızı pigmentin ağır bir bedeli olduğunu gösteriyor. Auburn Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu göllerde yüzyıllarca modern güvenlik sınırlarının çok üzerinde cıva bulunduğunu ve su yaşamının çöktüğünü tespit etti.
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Araştırmacılar Cobá Gölü ve Xcach Senotu'ndan aldıkları tortul örneklerinde çok yüksek cıva düzeyleri buldu.
Cıva düzeyleri modern sınırların çok üzerine çıktı ve sudaki canlı yaşamı bundan ağır biçimde etkilendi.
Maya çöküşünde cıvanın rolü net değil ancak araştırmacılar bunu eklenen bir stres etkeni olarak görüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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