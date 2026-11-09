Kırmızı Boyaya Takıntıları Yüzünden Felaketi Yaşadılar: Asırlarca Kendilerini Zehirlemişler

Auburn Üniversitesi'nden Matthew Waters liderliğindeki ekip, Mayıs 2023'te Yucatan'daki Cobá Gölü ve Xcach Senotu'ndan tortul karotları aldı. İki su kütlesi de Maya kalıntılarının yanında yer alıyor ve bilinen herhangi bir cıva kirliliği kaynağına uzak. Cobá kentinin Klasik dönemde on binlerce kişiye ulaşan bir nüfusu olduğu tahmin ediliyor. Xcach ise yaklaşık 100 metre genişliğinde bir obruk gölü.

Cobá'da doğal cıva düzeyi gram başına yaklaşık 0,02 mikrogram. Değerler MS 40 civarında yükselmeye başladı ve MS 250 ile 300 arasında yaklaşık 2,3 mikrograma çıktı. Xcach'ta ise üç ayrı sıçrama görüldü. Bunların en ağırı yaklaşık MS 535 ile 820 arasında sürdü ve MS 720 civarında 18 mikrogramlık bir okumaya ulaştı.