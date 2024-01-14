Kirayı Artırmak İçin Sürekli Baskı Yapan Ev Sahibine Mahkemeden Emsal Nitelikte Ceza
Kirayı Artırmak İçin Sürekli Baskı Yapan Ev Sahibine Mahkemeden Emsal Nitelikte Ceza
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Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Üsküdar'da yaşayan B.K., 2017 yılının eylül ayında ev sahibi Ö.Y.'nin giriş katındaki evini kiraladı.
2022 yılının Eylül ayında 4 bin 750 liraya oturan kiracı, sözleşme bitimine yakın Ağustos 2023'te ev sahibinin tacizlerine maruz kalmaya başladı.
Ev sahibi, öncelikle kirayı yasal zam oranının üzerinde bir şekilde 13 bin liraya çıkardı. Ardından da evin tahliye edilmesini talep etti.
Durumu karşı çıkan kiracı, "Beni daireye girmek zorunda bırakmayın, bu yüzsüzlüktür, nasıl bir insansın, hiç mi utanmıyorsun, akşam ben orda olacağım, o ev boşaltılacak, dairenin önündeyim, o daireye gireceğim, gerekirse kapının kilidi değiştirilecek" mesajlarıyla karşı karşıya kaldı.
Tehditler sonucunda yaşananlar, mahkemeye taşındı. Kiracı, haklı bulundu. Mahkeme, ev sahibi sanığın "kadına karşı tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 9 ay 10 gün hapsine hükmetti.
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