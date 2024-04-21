Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest/
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kocam bana ailemize hiçbir katkıda bulunmadığımı söyledi."
2. "Terapi, eski sevgilimin ne kadar berbat bir insan olduğunu anlamamı sağladı."
3. "Hamileyim ve kocamdan nefret ediyorum."
4. "Eteğim öğrencilerimin önünde açıldı. Utançtan ölmek istedim."
5. "Kız arkadaşımı onun arkadaşıyla aldattım."
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6. "Kocam çocuk istiyor, ben istemiyorum. Bü yüzden birlikte yaşamak çok zor olmaya başladı."
7. "Ailem ve arkadaşlarım kız arkadaşım çekici olmadığı için ilişkime karşı çıkıyorlar."
8. "Çocuklarla ilgili bir sorun olduğunda, eşim bana kendimi berbat bir babaymışım gibi hissettiriyor."
9. "Çocuk sahibi olmak istemiyorum ama yalnız ölmekten korkuyorum."
10. "Kız arkadaşım düğünümüzden önce eş cinsel olduğunu açıkladı."
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11. "Arkadaşım, kocamı çekiciği bulduğunu söyledi."
12. "Annem zayıflamam için kendimi aç bırakmam gerektiğini söyledi."
13. "Ailem üniversiteye kabul aldığımı bana söylemediği için okulun başvuru tarihlerini kaçırdım."
14. "Kız arkadaşım onunla cinsel birliktelik yaşamadığım için üzüldüğünü söyledi."
15. "Anneannemle küsmüştüm ve o öldü. Şu an çok pişmanım."
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