Kimse Bitiremiyor: Dünyanın Yürüyerek Tamamlanabilen En Uzun Rotası
Kimse Bitiremiyor: Dünyanın Yürüyerek Tamamlanabilen En Uzun Rotası
Dünyanın her köşesi insanlar tarafından keşfedilmiş gibi görünse de hala kimsenin tamamlamadığı bir yolculuk var: Dünyanın yürüyerek gidilebilecek en uzun rotası. Güney Afrika’nın Cape Town şehrinden başlayıp Rusya’nın Magadan limanında sona eren bu yolculuk, tam 22.387 kilometrelik bir yürüyüş gerektiriyor.
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Bu inanılmaz rota, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinden başlayıp Rusya’nın Magadan limanında son buluyor. Yolculuk boyunca 17 farklı ülkeyi adım adım geçmek gerekiyor.
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Rotada çöl sıcağından buz gibi soğuklara, dağlardan çamurlu arazilere kadar her türlü zorlu coğrafyayla karşılaşmak mümkün.
Peki bu yürüyüş ne kadar sürer? Teorik olarak durmaksızın devam edilirse yaklaşık 187 gün sürecek. Yani toplamda 4.800 saatlik kesintisiz bir yürüyüş gerekiyor.
Tabii ki bu hesaplama, uyku, yemek ve tuvalet molaları olmadan yapılıyor. Gerçek hayatta ise bu yolculuğu tamamlamak, yaklaşık bir yılı aşkın süreyi bulabilir.
Yolda dinlenebileceğiniz tek garantili durak ise Süveyş Kanalı olacaktır. Burada bir feribotla su yolunu geçerken kısa bir mola verme şansınız var.
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Bu yolculuğun tamamlanmamasının en büyük nedeni, rotanın yalnızca fiziksel olarak değil, politik ve güvenlik açısından da son derece zorlu olması.
Örneğin İngiliz yürüyüşçü David McEntee, 2021’de Londra’dan Birmingham’a kadar 220 kilometre bir yürüyüş gerçekleştirmiş ve bu deneyimini YouTube kanalında paylaşmıştı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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