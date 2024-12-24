Kimse Bitiremiyor: Dünyanın Yürüyerek Tamamlanabilen En Uzun Rotası

Dünyanın her köşesi insanlar tarafından keşfedilmiş gibi görünse de hala kimsenin tamamlamadığı bir yolculuk var: Dünyanın yürüyerek gidilebilecek en uzun rotası. Güney Afrika’nın Cape Town şehrinden başlayıp Rusya’nın Magadan limanında sona eren bu yolculuk, tam 22.387 kilometrelik bir yürüyüş gerektiriyor.