Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Spor ve diyetle barışmanın tam zamanı! Birçok kişi motivasyon eksikliği yüzünden sağlıklı yaşam yolculuğunu yarıda bıraksa da azimle büyük değişimlere imza atanlar da var. Bu içeriğimizde disiplinle kilo verip hayatlarını dönüştüren insanların hikayelerine tanık olacaksınız. Onların başarıları belki de sizi yeniden harekete geçirecek. İşte sporu ve sağlıklı beslenmeyi hayat tarzına dönüştüren 15 ilham verici örnek!
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. 36 ay
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2. ''24 ay. Popo ve sırt kazanımları''
3. ''16 ay. Hayatımın en formda halindeyim ve bunu seviyorum''
4. 10 ay
5. 7 ay
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6. ''8 ay. Hala yapacak çok iş var.''
7. 1 yıl
8. 2 yıl
9. 20 ay
10. ''225 olan orijinal hedef kilosuna ulaştı, bu yıl için 185'lik yeni bir hedef belirledi.''
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11. 1 yıl
12. 1 yıl
13. ''(18 ay) Hedefime sadece 13 kilo kaldı! Resmen yetişkin hayatımda ulaştığım en düşük kiloya ulaştım''
14. ''(2 yıl) Ara sıra yoga yapmaya başladım ve aşırı yeme bozukluğumu kontrol altına aldım. Hedef kilo 140 kilo!''
15. ''(2 yıl) Hedef kiloma 4 pound kala!! Kendimden ve kendi tenimden o kadar memnunum ki.''
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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