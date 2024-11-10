Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Herkesin hayatında dönüm noktası olabilecek anlar vardır; kimi için bu an sağlıklı bir yaşam için adım atmaya karar vermek olabilir. Diyet ve sporla zorlu bir yolculuğa çıkanlar azim ve istikrarla yalnızca fiziksel değil ruhsal anlamda da büyük bir dönüşüm yaşar. Kilo vermek bazen bir yaşam biçimi değişikliği bazen ise bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. İşte karşınızda kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını tamamen değiştiren 15 kişinin inanılmaz başarı hikayeleri!
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. ''(6 yıl) 2018'de 179 kg ile en ağır kiloma ulaştım ve 27 kg verdim. 6 kg geri aldım ve ara verdim ve ardından Ocak 2023'te 158 kg olarak kilo verme yolculuğuma yeniden başladım. Şu anda 107 kg'a düştüm. Fotoğraflar Mayıs 2018 ile Ekim 2024'e aittir''
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2. ''10 ay | 15 yaşından beri ilk kez 100kg'nin altına indim''
3. 2 yıl
4. ''Fotoğraflar arasında 8 yıl var ama arada çok fazla iniş çıkış var. Yüz kazanımları güncellemesi.''
5. 8 ay
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6. ''(26 ay) Ve kendimi iyi hissediyorum.''
7. 3 yıl
8. ''(6 ay hacim artırma + haftada 6x spor salonu) Sonunda yeme bozukluğumu yendim''
9. ''Aylarca süren sıkı çalışmanın ardından sadece 12 kilo kaldı.''
10. ''(8 ay) | Eşim bunların aynı pantolon olduğuna inanmadı!''
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11. 12 ay
12. 13 yıl
13. ''(42 ay) Covid kilolarımın tamamını ve fazlasını verdim''
14. ''Geçtiğimiz ay favori kazanımlarımı paylaşmıştım. İşte bazı vücut kazanımları.''
15. ''(3 ay) Beynim hala aynı göründüğüme beni ikna ediyor.''
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16. ''(12 ay) - İhtiyacım olanı neredeyse kaybettim. Sonra toparlanmak için''
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